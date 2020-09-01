В Луганске возможно после 20 сентября школы перейдут на дистанционное обучение, — мнение



Так считает автор телеграм-канала «Луганский инсайд«.

«На школьных собраниях в некоторых учебных учреждениях Луганска родителей уже предупредили о том, что с 20 сентября состоится переход на дистанционное обучение», — говорится в сообщении.

Так что усиление ограничительных мер в связи с коронавирусом ожидается в ближайшее время, уверен автор канала.

Мнение - Сегодня, 19:00 0 В Луганске ожидается переход школ на дистанционное обучение.Так считает автор телеграм-канала «Луганский инсайд«.«На школьных собраниях в некоторых учебных учреждениях Луганска родителей уже предупредили о том, что с 20 сентября состоится переход на дистанционное обучение», — говорится в сообщении.Так что усиление ограничительных мер в связи с коронавирусом ожидается в ближайшее время, уверен автор канала.Мнение - Сегодня, 19:00 0

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