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"Женский марш" в Минске

Sergey Сегодня, 19:1518Новости
"Женский марш" в Минске

В Минске сегодня прошел "Женский марш", который сопровождался задержаниями. Винтили меньше, чем в Париже, но тем не менее, несколько десятков арестованных набрали.
Все это сопровождалось истерическим визгом. Кастрюли прилагаются.
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Если визжать еще громче, то режим Лукашенко точно падет. (нет).

PS. А между тем, Россия и Белоруссия договорилось о переориентации экономических потоков с литовских портов на российские. По заявлению министра Новака и руководства концерна "Белнефтехим", договоренности планируют оформить уже до конца сентября, причем инициатива исходит от Белоруссии.
Общий объем грузов, которые затронет это решение составляет от 3 до 4 млн. тонн.
Ранее Лукашенко анонсировал возможное закрытие границ с Литвой и Польшей.


Это не Украина. Это другое.
Даю подсказку, на следующем уровне надо красить перила на мосту.
Борис Рожин

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