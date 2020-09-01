"Женский марш" в Минске

В Минске сегодня прошел "Женский марш", который сопровождался задержаниями. Винтили меньше, чем в Париже, но тем не менее, несколько десятков арестованных набрали.Все это сопровождалось истерическим визгом. Кастрюли прилагаются.вЃЈвЃЈвЃЈвЃЈвЃЈвЃЈвЃЈвЃЈвЃЈвЃЈвЃЈЕсли визжать еще громче, то режим Лукашенко точно падет. (нет).PS. А между тем, Россия и Белоруссия договорилось о переориентации экономических потоков с литовских портов на российские. По заявлению министра Новака и руководства концерна "Белнефтехим", договоренности планируют оформить уже до конца сентября, причем инициатива исходит от Белоруссии.Общий объем грузов, которые затронет это решение составляет от 3 до 4 млн. тонн.Ранее Лукашенко анонсировал возможное закрытие границ с Литвой и Польшей.Это не Украина. Это другое.Даю подсказку, на следующем уровне надо красить перила на мосту.Борис Рожин