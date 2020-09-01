В России появилось официальное трезвое село

Фото: © РИА Новости / Александр КряжевВ селе Ульяновка Забайкальского края официально запретили продавать алкоголь. Об этом сообщается на сайте регионального правительства, передает РИА Новости.Как объяснила председатель "Трезвого Забайкалья" Валентина Сапунова, инициатива принадлежит местным властям и жителям. На въезде в населенный пункт поставили баннер "Зона трезвости".Торжественное мероприятие, посвященное присвоению статуса "трезвое село", состоялось 12 сентября. В нем принял участие губернатор Забайкальского края Александр Осипов."В тех селах, которые выбирают здоровый образ жизни, — будут крепкие семьи, будут рождаться дети, а значит, у села есть будущее. Я надеюсь, что таких сел в Забайкалье будет больше", — заявил глава региона.