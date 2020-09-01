Зеленский анонсировал новую встречу советников нормандского формата

«Советники не обсудили все вопросы и не поставили точку во многих вопросах, поэтому будет ещё одна встреча», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Фото: ReutersПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что политсоветники лидеров стран нормандского формата в ходе встречи 11 сентября обсудили не все вопросы, поэтому они встретятся ещё раз.Об этом он сказал в ходе брифинга в Одессе, передает RT.Он назвал важной встречу советников лидеров России, Украины, Франции и ФРГ.При этом Зеленский подчеркнул, что главное решение после встречи в Берлине — продолжение режима прекращения огня в Донбассе.Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что на встрече политических советников лидеров стран «нормандской четвёрки» 11 сентября в Берлине прорыва достигнуто не было.