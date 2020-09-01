Команды из трех городов ЛНР сразились в "Братских играх" в Алчевске (ФОТО)

Команды из трех городов ЛНР приняли участие в военно-спортивной патриотической игре "Братские игры", прошедшей в Алчевске. Об этом сообщило управление информационной политики администрации города."Сегодня, 12 сентября, в городском парке Победы прошла военно-спортивная патриотическая игра "Братские игры". Организаторами выступили активисты проекта "Дружина" Алчевского теротделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" и Алчевского государственного пожарно-спасательного отряда МЧС ЛНР", - говорится в сообщении.В играх приняли участие пять команд: три команды из Алчевска – "Проект "Дружина" Алчевского теротделения ОД "Мир Луганщине","Алчевский государственный пожарно-спасательный отряд МЧС ЛНР", "Алчевский индустриальный техникум ДонГТИ", а также команды активистов ОД "Мир Луганщине" из Стаханова и Перевальска.Участников соревнований приветствовала руководитель исполкома Алчевского теротделения ОД "Мир Луганщине" Наталья Фокина. Показательные выступления по боксу подготовили спортсмены бойцовского клуба "Алтай" из Алчевска. После торжественного построения команды-участницы приступили к игре.Игра состояла из семи этапов: эстафета "Паутинка", бег с препятствиями, преодоление веревочной переправы, кантовка автопокрышки, бег с автопокрышкой, метание гири, забег с гантелями."Молодежь увлеченно проходила все этапы под ободрительные возгласы болельщиков. Следует отметить, что этапы соревнований были не так просты и требовали от участников не только смекалки, но и серьезной физической нагрузки, с которой все ребята успешно справились", - рассказали в администрации.В результате упорной борьбы победила команда "Алчевский государственный пожарно-спасательный отряд МЧС ЛНР", на втором месте – "Алчевский индустриальный техникум ДонГТИ", на третьем – "Проект "Дружина" Алчевского теротделения ОД "Мир Луганщине".В завершение "Братских игр" всех участников наградили грамотами и призами ОД "Мир Луганщине", а затем угостили полевой кашей и чаем.12 сентября — Луганск