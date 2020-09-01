В последние дни прошедшей недели через КПВВ прошли 6148 человек



По данным телеграм-канала «Ситуация на блокпостах Донбасса — Новости», семнадцать человек прошло в сторону Донецка через КПВВ «Новотроицкое».

«Кто эти люди и как им удалось пройти вне дней «гуманитарного коридора» остается загадкой. Официальные СМИ и представители штаба ДНР никакой информации про это не предоставляли», — отмечают авторы канала

В пятницу, 11 сентября КПВВ «Станица Луганская» прошли в сторону Украины 1010 человек, в сторону Луганска — 1876 человек. Всего 2886 человек.

Через КПВВ «Новотроицкое» в рамках «гуманитарного коридора» в сторону Украины прошло 103 человека, в сторону Донецка — 199 человек.

Авторы телеграм-канала «Ситуация на блокпостах Донбасса — Новости», также подчеркивают, что за эти 2 дня поток людей между Украиной и Донецком через территорию РФ остается стабильным и имеет тенденцию к росту. Новости Региона - Сегодня, 19:26 155 В четверг, 10 сентября через КПВВ «Станица Луганская» в сторону Украины прошел 1231 человек, в сторону Луганска — 1712 человека. Всего 2943 человека.По данным телеграм-канала «Ситуация на блокпостах Донбасса — Новости», семнадцать человек прошло в сторону Донецка через КПВВ «Новотроицкое».«Кто эти люди и как им удалось пройти вне дней «гуманитарного коридора» остается загадкой. Официальные СМИ и представители штаба ДНР никакой информации про это не предоставляли», — отмечают авторы каналаВ пятницу, 11 сентября КПВВ «Станица Луганская» прошли в сторону Украины 1010 человек, в сторону Луганска — 1876 человек. Всего 2886 человек.Через КПВВ «Новотроицкое» в рамках «гуманитарного коридора» в сторону Украины прошло 103 человека, в сторону Донецка — 199 человек.Авторы телеграм-канала «Ситуация на блокпостах Донбасса — Новости», также подчеркивают, что за эти 2 дня поток людей между Украиной и Донецком через территорию РФ остается стабильным и имеет тенденцию к росту. Новости Региона - Сегодня, 19:26 155

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