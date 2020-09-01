Переселенцам из Донбасса угрожают прекратить выплату адресной помощи
На горячую линию «Донбасс СОС» все чаще сообщают о том, что переселенцам в разных областях Украины поступают звонки от районных управлений труда и социальной защиты о необходимости явиться в УТСЗН для продления адресной помощи. Об этом пишет «Трибун».
Это объясняют тем, что карантин, якобы, закончился и управление работает. Сотрудники утверждают, что в случае неявки, адресная помощь будет снята.
«Так ли это? Правы ли УТСЗН? Нет, не правы», — заявляют правозащитники.
Так, согласно Постановлению КМУ №491 от 17.06.2020, выплаты «в ранее установленном размере продолжаются на период карантина и на один месяц после его отмены без обращения в уполномоченный орган».
Если подобная ситуация случилась с вами, необходимо:
письменно обратиться к начальнику УТСЗН Вашего района, сославшись на действительность положения нормативного акта, и попросить разъяснений, на каком основании сотрудники управления говорят о необходимости личной явки;
позвонить на правительственную Горячую линию 1545, рассказать о ситуации.
Новости Украины - Сегодня, 19:15 241
Это объясняют тем, что карантин, якобы, закончился и управление работает. Сотрудники утверждают, что в случае неявки, адресная помощь будет снята.
«Так ли это? Правы ли УТСЗН? Нет, не правы», — заявляют правозащитники.
Так, согласно Постановлению КМУ №491 от 17.06.2020, выплаты «в ранее установленном размере продолжаются на период карантина и на один месяц после его отмены без обращения в уполномоченный орган».
Если подобная ситуация случилась с вами, необходимо:
письменно обратиться к начальнику УТСЗН Вашего района, сославшись на действительность положения нормативного акта, и попросить разъяснений, на каком основании сотрудники управления говорят о необходимости личной явки;
позвонить на правительственную Горячую линию 1545, рассказать о ситуации.
Новости Украины - Сегодня, 19:15 241
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