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Переселенцам из Донбасса угрожают прекратить выплату адресной помощи

verter Сегодня, 20:000Новости
Переселенцам из Донбасса угрожают прекратить выплату адресной помощи
На горячую линию «Донбасс СОС» все чаще сообщают о том, что переселенцам в разных областях Украины поступают звонки от районных управлений труда и социальной защиты о необходимости явиться в УТСЗН для продления адресной помощи. Об этом пишет «Трибун».

Это объясняют тем, что карантин, якобы, закончился и управление работает. Сотрудники утверждают, что в случае неявки, адресная помощь будет снята.

«Так ли это? Правы ли УТСЗН? Нет, не правы», — заявляют правозащитники.

Так, согласно Постановлению КМУ №491 от 17.06.2020, выплаты «в ранее установленном размере продолжаются на период карантина и на один месяц после его отмены без обращения в уполномоченный орган».

Если подобная ситуация случилась с вами, необходимо:
письменно обратиться к начальнику УТСЗН Вашего района, сославшись на действительность положения нормативного акта, и попросить разъяснений, на каком основании сотрудники управления говорят о необходимости личной явки;
позвонить на правительственную Горячую линию 1545, рассказать о ситуации.
Новости Украины - Сегодня, 19:15 241

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