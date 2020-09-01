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Белоруссия заявила о переброске танкового батальона США к границам страны

root Сегодня, 20:4519Новости
Белоруссия заявила о переброске танкового батальона США к границам страны
Фото: © AP Photo / Mindaugas Kulbis
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что на литовский полигон в 15 километрах от границы с республикой переброшен танковый батальон США, передает РИА Новости.
"В рамках операций "Усиленное передовое присутствие" и "Атлантическая решимость" движение войск НАТО происходит на сопредельной территории. В частности, в это время происходит переброска на полигон Пабраде (в Литве – ред.), это в 15 километрах от нашей государственной границы, 2-го танкового батальона 69-го танкового полка США", - сообщил министр в эфире телеканала СТВ.

По его словам, по сути это такое же мероприятие, как то, что проходило весной этого года. "Но это нас тоже не может не беспокоить, что в непосредственной близости от нашей границы будет задействовано порядка 500 человек, 29 танков, 43 боевые машины Bradley ", - отметил Хренин.
Он также подчеркнул, что отмечаются усиленные полеты авиации вдоль белорусской государственной границы и ведение разведки происходящих на территории республики мероприятий. "Нас не могут не беспокоить полеты бомбардировщиков B-52 вдоль нашей государственной границы", - добавил Хренин.

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