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Голикова назвала число трудившихся во время пандемии медиков

Sergey Сегодня, 20:4519Новости
Голикова назвала число трудившихся во время пандемии медиков
Фото: РИА Новости
Почти 460 тыс. медиков, более 25 тыс. студентов-медиков и более 12 тыс. добровольцев работали в период пандемии COVID-19 в России. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает RT.
«Почти 460 тыс. медицинских работников, более 37 тыс. водителей скорой медицинской помощи, более 12 тыс. добровольцев, более 25,5 тыс. студентов-медиков, которые прошли дополнительную подготовку, — весь этот большой коллектив и вся страна трудились над тем, чтобы победить», — цитирует РИА Новости Голикову.

Она добавила, что с помощью российских специалистов была зарегистрирована 61 тест-система для диагностики коронавируса.

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