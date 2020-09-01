Будущие юрист и педагог стали победительницами конкурса красоты "Мисс Луганск - 2020" (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦФинал конкурса красоты "Мисс Луганск – 2020" состоялся в столичном Дворце культуры имени Ленина. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Конкурс прошел при поддержке администрации Луганска и был приурочен к 225-летию основания города."Мы организуем такой конкурс не первый раз, было сложно, но помог опыт. Критерии, которые предъявлялись к девушкам: модельная внешность, интеллектуальное развитие, спортивная подготовка и умение держаться на сцене. Кроме того, девушка должна быть мобильной, целеустремленной, ставить перед собой четкие цели и уметь добиваться их", – рассказала организатор конкурса Юлия Байрамова.В финал конкурса "Мисс Луганск - 2020" вышли 14 столичных красавиц, которых организаторы разделили на две возрастные категории: от 14 до 17 лет и от 18 до 23 лет.В ходе мероприятия состоялись несколько дефиле – в национальных костюмах, купальниках и вечерних платьях, также участницы состязались в интеллектуальном конкурсе.Выступления оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли заместители главы администрации Луганска Андрей Катасанов и Марина Воротникова, депутаты Народного Совета Павел Пилавов и Виталий Кишкинов, исполняющая обязанности ректора Луганского государственного педагогического университета Жанна Марфина, солисты Луганской академической филармонии Анатолий Лаврентьев и Сергей Чуйков, солистка балета "Тодес", руководитель танцевальной студии "Форс" Ольга Черновалова, а также представители Республики Абхазия, прибывшие на торжества в честь 225-летия Луганска."В ходе отборочных конкурсов в финал вышли 14 девочек, и каждая из них достойна победы. Поэтому выбор был очень нелегким", – отметил Катасанов.Титул "Юная мисс Луганск - 2020" жюри присудило Алине Захаровой, а "Мисс Луганск - 2020" стала Виктория Захарова."Я учусь на юридическом факультете Луганского государственного университета имени Владимира Даля. Было тяжело совмещать учебу и подготовку к конкурсу, но это того стоило. Сегодня была уверена в успехе, хотя выступала под № 13. Мне кажется, что именно уверенность в себе помогла мне победить", – сказала "Мисс Луганск - 2020"."Юная мисс Луганск - 2020" рассказала, что ее будущая профессия – педагог младших классов."Мне 15 лет, учусь в колледже, в будущем буду воспитывать деток. А еще моя мечта – стать моделью. Я занимаюсь в модельной студии, участвую в показах и съемках в Луганске. Сегодняшний конкурс прошел просто замечательно. Все пролетело просто мгновенно. Я была не на 100% уверена в своей победе. Но когда на меня надели корону – это было очень круто, я советую всем попробовать свои силы", – отметила она.Победительницы представят Луганск и Луганскую Народную Республику на конкурсе "Красавица России - 2020" в Москве."Уже сегодня вечером мы уезжаем в Москву, а завтра там состоится конкурс "Красавица России - 2020". Мне кажется, это будет очень тяжелый и насыщенный день. Мы не будем спать, мы будем готовиться", – рассказала Виктория Захарова.Кишкинов выразил надежду, что "наши девочки достойно представят Республику на этом конкурсе и вернутся обязательно с призовыми местами"."Ведь луганские красавицы всегда славились своей изюминкой во всех уголках нашей необъятной Родины", – подчеркнул он.Напомним, что в 2019 году титула "Юная мисс Луганск – 2019" была удостоена Алина Левченко, а "Мисс Луганск – 2019" стала Влада Пилипчук.12 сентября — Луганск