Синоптики прогнозируют днем 13 сентября в ЛНР до 28 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 13 сентября будет колебаться от 6 градусов выше нуля ночью до 28 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 12 сентября до 21:00 13 сентября на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, днем 23-28 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов выше нуля, днем – 25-27 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 9-11 градусов ночью и 24-26 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 9-11 градусов тепла ночью до плюс 25-27 градусов днем.

По предварительному прогнозу, 14 сентября будет малооблачно, температура воздуха ночью 7-12, днем 23-28 градусов тепла. 15 сентября – малооблачно, температура воздуха ночью 6-11, днем 21-26 градусов выше нуля.

12 сентября — Луганск