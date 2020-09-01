Первый фестиваль здорового образа жизни состоялся в Луганске в день его 225-летия (ФОТО)

Около 50 сторонников здорового образа жизни (ЗОЖ) приняли участие в I фестивале "Здоровая нация", посвященном 225-й годовщине основания Луганска. Об этом из столичного сквера имени Героев "Молодой гвардии", где прошло мероприятие, передает корреспондент ЛИЦ.В программу соревнований вошли силовые упражнения для юношей и девушек: воркаут-элементы, воркаут-баттл среди команд вузов ЛНР, а также мастер-классы от лидеров движения воркаут ЛНР."Сегодня в честь 225-й годовщины основания города Луганска Молодежный парламент ЛНР в сквере культуры и отдыха имени "Молодой гвардии" провел первый фестиваль здорового образа жизни в ЛНР под названием "Здоровая нация", который проходил по дворовому спорту, более известному молодежи как "стрит-воркаут", - сообщил депутат Молодежного парламента ЛНР Андрей Самойлов.Он рассказал, что в фестивале приняли участие команды из четырех вузов Республики – Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки (ЛГМУ), Луганского государственного аграрного университета (ЛГАУ), Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) и Луганского государственного университета имени Даля (ЛГУ), а также несколько дворовых команд.Депутат добавил, что в общей сложности в мероприятии поучаствовали около 50 человек.Депутат Молодежного парламента ЛНР Елена Курипченко рассказала, что целью фестиваля "Здоровая нация" является привлечение молодежи к систематическим занятиям физкультурой, популяризация спорта среди населения, пропаганда здорового образа жизни."Приятно видеть, что молодежь Республики с удовольствием принимает участие в подобных мероприятиях, ведь спорт – это не только развитие силы, ловкости и выносливости. Прежде всего, спорт – это основа здоровья", - сказала она.Организаторы рассказали, что фестиваль проходил в нескольких возрастных категориях по нескольким номинациям. Юноши соревновались в семи номинациях, девушки – в двух. Призеры в личных и командных зачетах были награждены в своих возрастных и весовых категориях грамотами Молодежного парламента и медалями. Команда-победитель увезла в свой университет кубок.Так, среди команд первое место занял ЛГМУ, второе место – ЛГАУ, третье – ЛГУ имени Даля. Самойлов особо отметил двух участников дворовых команд: Павла Климаша, который в отжиманиях на брусьях с весом 24 кг сделал 43 повторения, и Вячеслава Гармаша, который сделал 77 отжиманий на брусьях с весом собственного тела, а также 40 секунд продержался в сложном элементе – заднем висе."Все участники продемонстрировали высокий уровень тренированности. Радует, что ребята хотят продолжать заниматься, спрашивают, когда будут следующие соревнования. Собственно, это наша главная задача – работать для молодежи ЛНР", - сказал он.Старший преподаватель кафедры физического воспитания Луганского государственного аграрного университета Андрей Костин рассказал, что двое его подопечных занимаются тяжелой атлетикой – пауэрлифтингом, однако изъявили желание попробовать себя в дворовых видах спорта – и недаром.Студенту факультета пищевых технологий Антоненко Андрею, чемпиону ЛНР по тяжелой атлетике, серьезную конкуренцию никто не составил. Как итог – первое место в номинации "передний вис на время" и второе место в "Воркаут-баттле" среди вузов. Максим Исаков, внук знаменитого заслуженного тренера по тяжелой атлетике Украины Павла Фесечко, также занял второе место среди вузов в своей весовой категории."Наши представители выступали очень качественно, они достойны были выиграть сегодня. Победителей не судят, иногда бронза дороже золота. Хотелось бы поблагодарить организаторов – Андрея Самойлова, с которым сегодня познакомился. Это действительно тяжелый труд – организовать такое сложное мероприятие", - сказал Костин.Исаков и Антоненко также выразили благодарность организаторам фестиваля, заявив, что будут и в дальнейшем принимать в нем участие."Все соревнования проведены на очень хорошем уровне. Соперники достойные. Замечательно, что у нас проводятся такие мероприятия, это будет поднимать здоровый дух. За призовое место пришлось побороться. Все хотят победы. Надо к этому стремиться и достигать своих вершин", - заявил Антоненко."Воркаут-баттл" предусматривает выполнение командой комплекса упражнений за минимальное время. Комплекс включает 30 подтягиваний на перекладине, 60 отжиманий на брусьях и 120 приседаний.Напомним, ранее Молодежный парламент при Народном Совете ЛНР провел в Луганске спартакиаду "Здоровая нация", посвященную Дню физкультурника.12 сентября — Луганск