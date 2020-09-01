Почти пророчество: когда на Украине будет новый майдан

В последнее время все чаще в сети мелькают новости о готовящемся государственном перевороте на Украине. Новый майдан, по мнению авторов статей и ТГ-каналов, начнет Петр Порошенко. Само действо должно начаться осенью, после проведения местных выборов. Вроде бы все сходится, но надо помнить – ЭТО Украина!На Украине, как в сказочной стране, возможно даже невозможное, а естественное приобретает черты неуправляемого хаоса. Я не один раз писал, что прогнозировать события на Украине – весьма затруднительная вещь. Все дело в том, что это не политика и не экономика, это Украина! Даже рассчитывая на то, что государство находится под плотным управлением демпартии США, все равно вы ничего не сможете предугадать. Проще гадать на куриных потрошках, чем дать аналитический прогноз по Украине. Но есть один метод…Госпереворот на Украине, как и в любом другом месте, кем-то финансируется и кому-то крайне выгоден. На данном этапе истории, переворот на Украине выгоден почти всем внешним игрокам и соседям. Но финансировать? Вы не в курсе, что на планете Земля во всю разворачивается мощнейший экономический кризис за всю новейшую историю? Такие экономические коллапсы приводят к мировым войнам и этот раз не исключение.Так кто готов финансировать Украину, у которой «эксцесс исполнителя» - основа всех телодвижений? Допустим, прихожу я говорить с «большими людьми» на Украине. Я сообщаю: меня поддержит Кремль (для примера) и даю подтверждение своим словам. Кремль – значит будут всякие скидки на то и это, а также некоторые договоренности в плане транзита, использования акватории Черного моря, закрытие или открытие границ для определенных групп товаров и так далее. «Большие» люди сразу начинают переговоры: кто на какой поток сядет и будет качать лавэ. Когда мы до всего договоримся, тогда можно начинать майдан.Что могут предложить «большим» людям Порошенко, Аваков или условный нацист Билецкий? Они даже войну с Россией развязать не в состоянии. Кроме прочего, «большие» люди уже сидят на потоках, а гарантий, что они увеличатся или добавятся нет.Еще раз: реально что-то может дать Кремль, ВСЁ! Что могут дать США? На пару сотен миллионов оружие в долг? Да через западную границу Украины на эту сумму сигареты и травка ежемесячно проходят. Все эти поставки оружия – понты для нищих. Что может дать Германия? Впишется за украинскую ГТС? Ну так уже вписалась, срок контракта ограничен, а остальное в руках Кремля. Китай? Да с какого перепугу? Китайцы уже начали понимать, что если будут сидеть около украинской реки, то именно их трупп и поплывет в итоге. Чего стоит история о продаже Мотор Сич, которую уже пару раз продали китайцам, а потом отжали?Есть мелкие «игроки», то есть выгодополучатели. Но они не дернутся без разрешения перечисленных выше игроков глобального масштаба. А глобальные ссориться из-за Украины не станут, пусть там прекрасная земля, пресная вода, и ресурсов хватает. Кто у нас там мелкий: ЛДНР, Польша, Румыния, Венгрия, возможно Белоруссия. Но мелкие могут подхватить падающие куски, самостоятельно организовать и финансировать майдан, и последующее правительство они не смогут.Так что может предложить условный Порошенко «большим» людям? Повторюсь: они и так уже на потоках сидят, и денежка им капает неслабая, гораздо больше, чем выделяет МВФ в кредит. НИЧЕГО. Смогут предложить радикалы и то, только в том случае, если в США на выборах победит демократическая партия. Повторюсь: не Порошенко, а радикалы!Демократам нужна война с Россией, дабы ввести санкции, которые можно назвать «Железный занавес 2.0». Вопрос ведь не в политике России, а в экономике. Глобалистам нужно экономическое пространство и колонии для разграбления. А также нужна такая война, которая спишет все долги. Но они могут попробовать и через Белоруссию решить вопрос войны. Украина тут не первостепенную важность имеет.На Украине нужно еще раскачать майдан, а в Белоруссии он уже есть. На Украине есть Донбасс, который и без России может нанести украинской армии потери, не совместимые с дальнейшим существованием. Единственное, что могут радикалы – напасть на Крым. Но украинские радикалы и «активисты-патриоты» прекрасно воюют с пенсионерами или толпой на одного. Любое движение в сторону Крыма закончится невежливыми людьми в центре Львова при полной поддержке местным населением. Да!!! В Галиции укро-патриоты местных задолбали точно так же, как и везде.Итог:Майдана не будет, будет развал Украины! Я писал об этом не раз. Осенью укров перестанут финансировать из США, у них свои разборки начнутся. Да и Европе осенью будет не до того, придет экономическая волна коронавируса, не каждая страна останется без гражданских бунтов.А Украина?.. Будет куча гетьманов, в каждом уважающем себя селе по три штуки! И вся эта банда будет делить тот урожай, которого в этом году почти нет. Нет картошки, нет лука, нет пшеницы, нет НИЧЕГО. Ну как? Оно есть, но в малых количествах и очень быстро уходит на Запад. А у украинских мэров, почти у каждого, есть свои небольшие армии. У украинских олигархов, почти у каждого, есть свои большие армии. Теперь начинаете понимать, ПОЧЕМУ я считаю, что будет просто большое и кровавое «Дикое поле» и Руина 2.0?Вы пропустили одно важнейшее событие: Аваков уходит в отставку. Аваков, который может поставить под ружье 400 000 бойцов, многие из которых обстреляны на Донбассе. Аваков, у которого есть танки, БТР и даже авиация, плюс ударные беспилотники и многое другое, УХОДИТ В ОТСТАВКУ. Аваков, у которого есть итальянское гражданство, а скорее всего еще нескольких стран, просто распродает «имущество» в виде МВД Нацгвардии и нескольких полков националистов, с поддержкой гражданских «активистов» из Национальной Дружины и т.д.А украинские мэры надеются на договрняки а-ля Сурков: делайте что хотите, но внешне поддерживайте Россию. В связи с этим по интернетам уже гуляет слух о возвращении Владислава Юрьевича в политику.Майдана не будет. Будет голод, бунты, банды, устраивающие передел награбленного. Будет много отчаяния, но будет Победа, НАША ПОБЕДА!