МИД РФ отреагировал на идею Киева удалить российские СМИ из App Store

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала политической цензурой требование Службы безопасности Украины удалить из магазина App Store на территории страны приложения российских СМИ.ФБА «Экономика сегодня»Согласно заявлению Захаровой, появившемуся на сайте российского внешнеполитического ведомства, это требование Киева является репрессивным. Таким образом власти страны проводят "тотальную украинизацию", уверена представитель МИД России.Украинское государство, подчеркивает Захарова, пытается ограничить доступ для своих граждан не только к информации, но также и к русскому языку.Владимир Гусе