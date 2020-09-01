В Луганске выбрали Мисс-2020. ФОТО
Финал конкурса красоты «Мисс Луганск — 2020» состоялся в городском Дворце культуры имени Ленина. Об этом пишет ЛИЦ.
Конкурс прошел при поддержке администрации Луганска и был приурочен к 225-летию основания города.
«Мы организуем такой конкурс не первый раз, было сложно, но помог опыт. Критерии, которые предъявлялись к девушкам: модельная внешность, интеллектуальное развитие, спортивная подготовка и умение держаться на сцене. Кроме того, девушка должна быть мобильной, целеустремленной, ставить перед собой четкие цели и уметь добиваться их», — рассказала организатор конкурса Юлия Байрамова.
В финал конкурса «Мисс Луганск — 2020» вышли 14 луганских красавиц, которых организаторы разделили на две возрастные категории: от 14 до 17 лет и от 18 до 23 лет.
В ходе мероприятия состоялись несколько дефиле — в национальных костюмах, купальниках и вечерних платьях, также участницы состязались в интеллектуальном конкурсе.
Титул «Юная мисс Луганск — 2020» жюри присудило Алине Захаровой, а «Мисс Луганск — 2020» стала Виктория Захарова.
«Я учусь на юридическом факультете Луганского государственного университета имени Владимира Даля. Было тяжело совмещать учебу и подготовку к конкурсу, но это того стоило. Сегодня была уверена в успехе, хотя выступала под № 13. Мне кажется, что именно уверенность в себе помогла мне победить», — сказала «Мисс Луганск — 2020».
«Юная мисс Луганск — 2020» рассказала, что ее будущая профессия — педагог младших классов.
«Мне 15 лет, учусь в колледже, в будущем буду воспитывать деток. А еще моя мечта — стать моделью. Я занимаюсь в модельной студии, участвую в показах и съемках в Луганске. Сегодняшний конкурс прошел просто замечательно. Все пролетело просто мгновенно. Я была не на 100% уверена в своей победе. Но когда на меня надели корону — это было очень круто, я советую всем попробовать свои силы», — отметила она.
Победительницы представят Луганск на конкурсе «Красавица России — 2020» в Москве.
«Уже сегодня вечером мы уезжаем в Москву, а завтра там состоится конкурс «Красавица России — 2020». Мне кажется, это будет очень тяжелый и насыщенный день. Мы не будем спать, мы будем готовиться», — рассказала Виктория Захарова.
Культура - Сегодня, 21:46 211
Конкурс прошел при поддержке администрации Луганска и был приурочен к 225-летию основания города.
«Мы организуем такой конкурс не первый раз, было сложно, но помог опыт. Критерии, которые предъявлялись к девушкам: модельная внешность, интеллектуальное развитие, спортивная подготовка и умение держаться на сцене. Кроме того, девушка должна быть мобильной, целеустремленной, ставить перед собой четкие цели и уметь добиваться их», — рассказала организатор конкурса Юлия Байрамова.
В финал конкурса «Мисс Луганск — 2020» вышли 14 луганских красавиц, которых организаторы разделили на две возрастные категории: от 14 до 17 лет и от 18 до 23 лет.
В ходе мероприятия состоялись несколько дефиле — в национальных костюмах, купальниках и вечерних платьях, также участницы состязались в интеллектуальном конкурсе.
Титул «Юная мисс Луганск — 2020» жюри присудило Алине Захаровой, а «Мисс Луганск — 2020» стала Виктория Захарова.
«Я учусь на юридическом факультете Луганского государственного университета имени Владимира Даля. Было тяжело совмещать учебу и подготовку к конкурсу, но это того стоило. Сегодня была уверена в успехе, хотя выступала под № 13. Мне кажется, что именно уверенность в себе помогла мне победить», — сказала «Мисс Луганск — 2020».
«Юная мисс Луганск — 2020» рассказала, что ее будущая профессия — педагог младших классов.
«Мне 15 лет, учусь в колледже, в будущем буду воспитывать деток. А еще моя мечта — стать моделью. Я занимаюсь в модельной студии, участвую в показах и съемках в Луганске. Сегодняшний конкурс прошел просто замечательно. Все пролетело просто мгновенно. Я была не на 100% уверена в своей победе. Но когда на меня надели корону — это было очень круто, я советую всем попробовать свои силы», — отметила она.
Победительницы представят Луганск на конкурсе «Красавица России — 2020» в Москве.
«Уже сегодня вечером мы уезжаем в Москву, а завтра там состоится конкурс «Красавица России — 2020». Мне кажется, это будет очень тяжелый и насыщенный день. Мы не будем спать, мы будем готовиться», — рассказала Виктория Захарова.
Культура - Сегодня, 21:46 211
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