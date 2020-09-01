Празднование Дня города Луганска завершилось концертом, розыгрышем подарков и фейерверком (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦПразднование 225-летия со дня основания Луганска завершилось концертом, розыгрышем подарков и фейерверком на Театральной площади столицы. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Концертную программу составили номера солистов и коллективов Луганской академической филармонии и оркестра театра эстрадной музыки и песни Луганска. Перед луганчанами и гостями города выступили заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков, лауреаты международных конкурсов Анатолий Лаврентьев, София Тихая, Олег Романов и вокально-эстрадный ансамбль "Сфорцандо", а также солисты филармонии Александр Павленко, Анастасия Часныкова; образцовый вокальный ансамбль "Квитонька", вокальный ансамбль "Арт-мьюзик" и хореографические коллективы города.Военный ансамбль "Новороссия" Народной милиции ЛНР под руководством Романа Разума исполнил ставшую одним из патриотических гимнов Республики песню "Нас миллионы русских" и презентовал зрителям новую песню "Город спит", написанную специально к юбилею Луганска.Луганчанка Алевтина отметила, что исполнение луганских артистов "ничуть не хуже московских"."Очень весело, тепло, уютно, чувствуешь себя среди горожан как в своей семье. Желаю процветания и счастье каждому и всей Республике", - пожелала она.Пара Евгений и Евгения считают важным, что луганчане отмечают День города "дружно и весело"."Сегодня очень светлый и яркий день, так как мы празднуем день рождения нашего любимого города. На протяжении 225 лет он жил, процветал и с каждым годом становился лучше. Мы пережили тяжелые годы с 2014-го, поэтому любой концерт в нашем городе будет самым лучшим и самым радостным. Нашим жителям города мы можем пожелать только терпения, добра, сил и крепкого здоровья, потому что здоровье – это самое важное, что есть у нас, у людей", - сказал Евгений.Его спутница пожелала луганчанам семейного тепла, "потому что все начинается с семьи, и даже развитие города идет от тепла в наших семьях".В ходе концерта ведущие праздника разыграли призы, предоставленные луганской администрацией, среди которых были СВЧ-печи, стиральная машина и холодильник."Дорогие луганчане, поздравляю вас с днем рождения нашего города. Я желаю вам огромного-огромного счастья. И самое главное – мирного неба! Я люблю вас!" – пожелала со сцены выигравшая СВЧ-печь луганчанка Нигина.В завершение праздничного концерта на сцену вышел глава администрации Луганска Манолис Пилавов."Добрый вечер, луганчане, поздравляю вас с днем нашего рождения! Мира, добра, благополучия всем, здоровья! Я вас люблю, дорогие луганчане, вы наша гордость, наша сила, вместе мы победим! Дорог много – путь один: в Россию! С праздником!" - сказал градоначальник.Завершилась программа праздничным фейерверком над Театральной площадью, который длился около 10 минут.Ранее администрация Луганска приглашала жителей и гостей столицы Республики принять участие в праздничном розыгрыше ценных призов, посвященном 225-й годовщине образования города.Напомним, День города в Луганске отмечается во вторую субботу сентября.12 сентября — Луганск