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Соцсеть В«ВКонтактеВ» обошла блокировку на Украине

root Сегодня, 09:1519Новости
Соцсеть В«ВКонтактеВ» обошла блокировку на Украине

Если пользоваться мобильным приложением, соцсеть «ВКонтакте» доступна на Украине без VPN, сообщили в пресс-центре соцсети.
«ВКонтакте» сообщает, что в мобильном приложении усовершенствовано функционирование прокси, поэтому теперь на Украине им можно пользоваться без ограничений, передает РЕН ТВ.
«Между вами и мессенджером, музыкой, играми и многими другими сервисами больше нет препятствий – пользуйтесь VK по-прежнему, без VPN», – сказано в сообщении.

При этом блокировка «ВКонтакте» на компьютерах сохраняется. При использовании компьютеров жители Украины смогут войти в соцсеть только с помощью программ, позволявшая обходить блокировку (VPN).
В мае 2017 года на Украине запретили доступ к ряду российских интернет-ресурсов. Это не помешало соцсети «ВКонтакте» войти в топ-10 популярных сайтов на Украине.
Половина украинцев назвали ошибкой запрет российских соцсетей.

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