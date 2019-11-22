Незалежна Україна: путь от АНа до В«АнтинаВ»

Когда современные «дети майдана» вырастут, они будут убеждены в том, что, если выйти на площадь и завзято орать «гэть!», можно стать самым настоящим украинским «гэтьманом». Об этом им пока что не рассказывают в школе. Но ведь их мировоззрение формируют не только кастрюлеголовые учителя уровня братьев Капрановых, но и реальный мир вокруг. А в украинской действительности, кроме регулярного публичного исполнения матерных куплетов, детей ежедневно поджидает множество дивных примеров для подражания, основанных на многовековых традициях миролюбия и толерантности, присущих великой титульной нации.Вот, например, украинский шоумен Тарас Притула решил слегка хайпануть и прокомментировать назначение румына Мирчи Луческу тренером киевского футбольного клуба «Динамо». Так как наиболее ярко эта цитата звучит языком оригинала (суржик advanced), некоторые слова стоит передать в первозданном виде. «Дело в нем, как в человеке, которому глубоко наплевать — что Украина, что Россия. Этот скот (в оригинале – «худоба») убегал из Донецка, который захватили россияне, чтобы в Киеве отсидеть попку (в оригинале – «дупцю») и свалить в РФ на заработки. А потом он будет ходить по городу и рассказывать мне, что мы с россиянами — одна страна? Пошел в задницу (в оригинале – «сраку»)! Извините, я немного некрасиво говорю, надо слова подбирать, но уважения к нему ноль, отвращения — достаточно», — сказал Притула. К слову, кандидат в мэры Киева.Как можно оценить этот мелодичный, как любят поговаривать на Украине, «соловьиный» пассаж, основанный на анально-скотоводческом народном фольклоре? Как квинтэссенцию исконного стремления украинской нации к преображению окружающего мира! Ведь до сих пор в селах Тернопольской области, откуда родом сам Притула, повсеместно употребляется искрометное междометие «срака-мотыка»! Его анализ дает понять, что обладание даже самыми примитивными сельскохозяйственными инструментами не мешало древним обитателям этих земель думать об их глубоком усовершенствовании и более разнообразном применении. Эта добрая традиция в конечном итоге и позволила потомкам тернопольских землеробов создать самый большой в мире самолет — «Мрия». Правда, в единственном экземпляре. Ну, так ведь одновременно приходилось и за «худобой» присматривать. А это существенно подрывало планы по завоеванию мировых рынков!После победы Революции достоинства дело, конечно, пошло легче. Во-первых, все руководство страны вместе с обслугой оделось наконец в вышиванки. А во-вторых, увидели свет такие планы, о которых при кровавом режиме украинцы могли только мечтать. Гиперлупы из Винницы в Дубай, Лас-Вегас в херсонских степях, межгалактический зерновой хаб в Одессе, речной трамвайчик из Балтики в Черное море с заездом в Минск. Это вам не примитивное метро на Троещину (недостижимая «мрия» киевской мэрии), а настоящий прорыв в ХХII, да что там, ХХХ век! Но почему же сегодня мы не видим засилья тернопольских инженеров в ГП «Антонов»? Да и само это предприятие все дальше отдаляется от проектировки самолетов и приближается к освоению производства мотыг.Бытуют разные версии. И одну из них озвучила недавно украинская телеведущая Снежана Егорова, которая заявила, что «украинские герои никогда ничему не учились, не вкладывались и не стремились ни к чему, поэтому они просто готовы пожертвовать своей жизнью. Мне не нравятся эти герои, эти рагули, которые повылазили непонятно откуда, селюки, которые разговаривают на суржике и готовы свою жизнь отдать. Жизнь какую? Которая ничего собою не представляет?»Правда, нельзя исключать, что это признание было сделано под влиянием многолетних скандалов гражданки Егоровой со своим уже бывшим мужем-шоуменом Антоном Мухарским. Который в последние годы помешался на почве национального возрождения и превратился из Антона в Антіна, а также стал именовать себя то Орестом, то Ипатием по фамилии Лютый. В 2014 году открыл целый «Украинский культурный фронт» и выпустил альбом песен «А я не москаль». И ничего другого своим «творчеством» больше сказать не хочет, да и не может. Хотя, если верить Википедии, в 90-е неплохо выглядел на театральной сцене в ролях Раскольникова и Хлестакова.«Антин», естественно, в долгу не остался. Он заявил, что «люди и структуры, которые шесть лет подряд уничтожали меня и мою репутацию, теперь взялись за тех, кто имеет хоть какую-то причастность к Майдану и российско-украинской войне. То, что только что было полем моей ежедневной личной битвы, стало достоянием широкой общественности. Тем, кто забыл или не знал, напоминаю: практически весь русско-ориентированный украинский шоу-бизнес, политикум, бизнес-истеблишмент мыслит так же. Вы все еще верите в возможность диалога с малороссами? Тогда Снежана Егорова идет к вам».Много ли у «Антина» на Украине единомышленников и последователей? Предостаточно. За прошедшее столетие в психологии Мухарских и ему подобных украинцев мало что изменилось. Когда-то их условные предки стремились любой ценой превратиться из Голохвостых в Голохвастовых. Сегодня же урожденные Антоны становятся «Антинами». Им почему-то всегда очень стыдно быть самыми собой и надо все время что-то из себя корчить. Чтобы, как и герою бессмертной комедии «За двумя зайцами», удобнее пристроиться в такой несправедливой к «щирым» украинцам жизни.Вот, например, к травле словоохотливой Егоровой присоединилась бывшая певица Анастасия Приходько, в 2009 году представлявшая на Евровидении Россию. Сегодня она активно выступает за полный запрет русскоязычного культурного продукта на Украине. «Я понимаю, что у нас свобода слова, но я считаю, что госпожа Егорова продала свою душу и начала нести ересь.… Я не могу понять, когда у нее поехала крыша. Она обижает ребят, которые обороняли нашу страну от врага, защищали попу Снежаны Егоровой. Я думаю, что ей надо посмотреть в глаза этим людям… Мне хочется плюнуть ей в лицо. Честно. Я не знаю, как далеко она сможет зайти в своих высказываниях о наших героях. Ничего уже исправить нельзя», вЂ• заявила Анастасия.Что мы тут видим, кроме болезненных фантазий на тему «защиты попы» и «плевков в лицо»? Мучительную тоску о недосягаемом, но таком вожделенном «величии», желание «пышатыся» непонятно чем и утверждаться за счет угнетения ближнего. И все бы ничего. Подобные человеческие слабости универсальны и легко встречаются на всем пространстве от Лиссабона до Владивостока. Но Мухарский со товарищи упрямо возводят их в ранг основоположных принципов украинской государственности. Таким образом, гражданское противостояние на Украине для одних становится целой религией (прислушайтесь к лексике Приходько), а для других вЂ• «белым шумом», на фоне которого легче «заколачивать бабло». К сожалению, такая ситуация сама по себе, как многие на Украине наивно надеются, не «рассосется».Украинские политики также являются всего лишь чуть более презентабельными копиями Мухарского. Несмотря на пафосные речи и «богатые» костюмы, они фееричны в своей простоте. Эти люди не особо беспокоятся о каких-либо реальных достижениях своей страны. Они радостно рапортуют о том, что сумели… поругаться со своими визави на переговорах. Как якобы Зеленский вывел из себя Суркова, а Кравчук «довел до истерики» Грызлова. И украинский народ ликует: знай наших!Нет слов, молодцы, конечно. Только в чем же заключается пресловутая «житейская» мудрость «настоящих» украинцев, о которой так любят рассуждать записные патриоты? Трижды убедившись, что по мордасам на публике бить не будут, тыкать дулю под нос авторитетному собеседнику и самим себе аплодировать? А какой конечный результат должны принести все эти бессмысленные телодвижения, кажущиеся такими смелыми и даже изысканными живым потомкам литературной Прони Прокоповны? Если Зеленский испортит воздух в зале переговоров прямо под носом у Путина, перспективы Украины от этого станут более светлыми? А ведь Мухарские и Капрановы в такую причинно-следственную связь искренне верят…Конечно, нам сразу же ответят, что на самом деле у киевской власти есть серьезный стратегический план, тщательно проработанный с лучшими американскими экспертами. Усыпленный сказками про недалеких и жадных «хохлов» и планомерно доведенный до истерики противник будет разбит в самый неожиданный «расплох». Тогда все враги великой нации поймут, чему на самом деле так загадочно улыбался Леонид Макарович Кравчук все последние тридцать лет. Да поздно будет! Ибо мудрейший украинский аксакал всегда имел повод публично «лепить Джоконду» потому, что… регулярно таскал скромные, но сочные кусочки «украинского пирога» себе в хату. Вот и вся его хитрость с мудростью.На обиженный возглас украинской «элиты»: «А чому Байдену можна, а нам низзя»? вЂ• лучше пока не отвечать. Для Мухарских с Приходько это будет слишком сложно. Для начала им надо постичь правильный ответ на экзистенциальный для себя вопрос: «А нас за шо?» А это может занять не один десяток лет. До прихода хотя бы смутного понимания того, зачем древним князьям нужны были кони. Кроме очевидных на сегодня версий, что на конях легче дубасить палками холопов и перепрыгивать турникеты в Борисполе. А то бедный Пшонка (генпрокурор при Януковиче) так без коня мучился, что до сих пор вспоминать больно.Однако чего собственно унывать? Ведь что нам стоит дом построить? Нарисуем и заживем. А украинцы уже рисуют целые города! Так, в Запорожье создали крупнейший в Украине мурал под названием «Город будущего». «Его площадь примерно 890 квадратных метров. Это крупнейший в Украине мурал на промышленном объекте. Для нас это новый вызов. Мы проверили свои силы, у нас получилось», вЂ• рассказал организатор проекта Максим Кравчук. Примечательно, что высота бочек, на которых создали мурал «Город будущего», 32 метра, диаметр вЂ• 11,5. А всего на проект потратили более 200 килограммов краски.Очевидно, что «новитня» украинская нация «антинов» готова повторить подвиги предков, сумевших, вопреки сопротивлению сталинского режима и брежневской бюрократии, построить-таки уникальную в мировом масштабе железную птицу вЂ• АН-225 «Мрия». Но все это уже в прошлом. Украине приходится начинать с нуля вЂ• такова суровая цена независимости. Впрочем, эскиз «Города будущего» уже готов. Осталось только послать свое самомнение «в сраку», взять в руки «мотыку» и для начала «убраться в хлеву» собственных комплексов и предрассудков. Но… кого ж тогда в лавке оставить? Кравчука с Зеленским? Гиблый номер! Опять все стибрят…Войцех Михальски