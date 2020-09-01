Пожары за сутки унесли жизнь жителя ЛНР и уничтожили 61 га сухой травы и мусора – МЧС

Пожары за сутки унесли жизнь луганчанина и уничтожили в ЛНР 61 га сухой травы и мусора. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики.

"Ликвидирован 56 пожар, 48 из которых были связаны с загоранием травы и мусора на открытой территории на общей площади 61 гектар, на одном из пожаров погиб мужчина 1959 года рождения (Луганск, пожар в квартире жилого дома в квартале Шевченко, 39/45)", - говорится в сообщении.

Напомним, жертвами пожаров в ЛНР с начала года по состоянию на 2 июля стали 56 человек, уничтожено более 300 зданий.

Ранее в МЧС ЛНР отмечали, что наиболее частыми причинами пожаров являются неосторожность при курении, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

Ранее начальник отдела охраны и защиты лесов управления развития лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР Дмитрий Шевцов сообщал, что с начала года на территории Республики произошло 188 лесных и степных пожаров, в результате которых выгорела растительность на площади более 1,3 тыс. га.

Напомним, центр гидрометеорологии МЧС ЛНР объявил с 1 сентября, а затем продлил до 14 сентября в Республике самый высокий, пятый, класс пожарной опасности.

Пожароопасность - это определенное состояние атмосферы: высокий температурный фон, низкое содержание водяного пара в атмосфере, отсутствие дождей и другие факторы, что влечет за собой самовозгорание лесных массивов, сухой травы в полях, парках, особенно при неосторожном обращении с огнем.

Существует пять классов пожарной опасности:

1-й класс – очень малая пожарная опасность,

2-й класс – малая пожарная опасность,

3-й класс – средняя пожарная опасность,

4-й класс – высокая пожарная опасность,

5-й класс – чрезвычайная пожарная опасность.

13 сентября — Луганск