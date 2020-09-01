А русские имеют право на жизнь?

Недавно прочитал у одного информированного зарубежного эксперта, что попытка «цветной революции» в Белоруссии вЂ• самая продвинутая, совершенная и изощренная в мире. Западные ее модераторы на этот раз выбросили на политтехнологический рынок абсолютно все заготовки. Это и дифференцированная работа с различными социальными, возрастными и даже гендерными группами. Это и маневрирование социально-психологическими особенностями урбанистического пространства с различными технологиями девиантного возбуждения площади, улицы и двора. Это и акцентированное стачечное воздействие на коллективы заводов, фирм, банков. Это и нейтрализация силовиков через прессинг их семей и детей.Это, наконец, и богатая игра стилистическими фишками вЂ• от китча сердечек до пассионарных красных шарфов, от хипстерских маек до пафосных флагов, от кричалок до скакалок... Хотя надо прямо сказать, что перебить стилистику разрушения стилистикой сохранения почти невозможно. Мальчик, писающий в борщ, всегда будет выглядеть ярче, чем бабушка, его готовящая. И что с этим делать, пока неясно...Короче, никогда еще западные кураторы так не выкладывались в изощренной изобретательности и творческом подходе к свержению власти. Прямо как в последний раз! Уже пишутся книги о том, как в Белой Руси прошли обкатку новые формы, методы, модели, протоколы и нарративы протеста. Такие, что и Джину Шарпу не снились. Впрочем, о своих встречах с «отцом цветных революций» я уже рассказывал.Конечно, белорусская власть бы не устояла, если бы ею руководил более сложный, образованный и современный политик. Его просто бы раздергали, разорвали, истощили, измочалили разносторонними и многоуровневыми вызовами, эскападами, троллингом, уколами. А Батька, в силу своего совхозно-армейского воспитания, многое просто не заметил.Это как у Станислава Лема: кажется, информационный импульс пришельцев убивал физиков, сводя их с ума парадоксальной картиной устройства мира. Но был безвреден для пастуха. Для него мир вЂ• это изба и лошадь. Да, иная простота не хуже, а сильнее воровства. Короче, пока выстоял. Но меня интригует даже не это. Хотя, конечно, интересно, как суперсовременные ноу-хау обламываются от удара о невежество или как зипун лидера экранирует целый Ютуб. Ох, непросто в этом мире.Сейчас мне все же интереснее понять, откуда такая ярость, изобретательность, неистовость в этой атаке международных сил на небольшую и скромную республику. Я задал этот вопрос своему западному коллеге. Получил ответ: «Без Белой Руси Русь Великая перестанет быть империей».Что-то мне знакомое, так-так... Кажется, еще в начале «святых девяностых» мне подарил свою статью давний знакомый и непримиримый оппонент Збигнев Бжезинский. Статья называлась «Преждевременное партнерство». В ней и заключалась самая цитируемая фраза этого автора: «Без Украины Россия перестанет быть империей». А сейчас, оказывается, это уже Белоруссия...Кстати, я тогда поспорил с «большим» Збигом. Сказал, что его бескорыстная польская ненависть к России, помноженная на чувство американского превосходства, не дает ему мыслить объективно. Он ответил, что эта формула родилась у него мимолетно и является не злым предостережением, а добрым советом России.Да, знаменитый аналитик хотел добра нашей стране. Он же из «империи добра». Но добра с точки зрения своей почитаемой старой доброй Америки. Ну и своей родной задорной Польши. С их точки зрения, «имперская Россия» с каменным суверенитетом, сильной армией, собственной промышленностью, с волей и достоинством, с верой и миссией вЂ• это нонсенс. Абсолютное зло для своих граждан и абсолютная угроза для подлинных хозяев мира. А зло надо уничтожать: мы тебя зарежем небольно...От России надо было не просто оторвать Украину, но и внушить первой комплекс вины перед второй. Страна с комплексами, ограничениями, стенаниями, непрерывным посыпанием головы пеплом и расчесанными историческими ранами и язвами, конечно, не будет империей. В смысле не подавления и унижения, а защиты и просвещения своих народов. Они понимали, что Россия может либо жить в режиме подобной империи, либо просто умрет. На колени она не встанет вЂ• это по-французски, но не по-русски.Россию убили как империю в начале девяностых. Думая, что убивают и саму страну. Для надежности распилили заводы, разграбили армию, переманили ученых, подсадили на гранты остатки интеллигенции. Разве что на могиле не написали в духе братков тех времен: «Ты умер! Понял!» Фистула-диастола капитализма: превращение внутренних проблем во внешние и наоборот. Чтобы создать ЕС, надо было убить Россию как ядро альтернативного бывшего Союза. Или будущего.Но страна вдруг начала оживать. Тогда снова вспомнили об Украине. Ведь оставались еще общие кровеносные сосуды экономики, обороны, культуры. На этот раз разорвали отношения стран еще радикальнее, чем в девяностые. Этот радикальный разрыв четырнадцатого года должен был по замыслу его авторов все же доконать еще не выздоровевшего российского гиганта. Мистика! Опять страна выжила. Причем оправилась после разрыва быстрее, чем в предыдущий раз.И вот тогда, видимо, решили вырвать из тесных взаимосвязей Белоруссию. Ликвидировать Брата-2. Купировать, так сказать, Россию катастрофой союзного государства. Да, эта страна поменьше будет Украины, но и связи посильнее. Вдруг удастся разрубить какую-нибудь общую становую жилу. Неважно какую вЂ• транзитную, оборонную, культурную, лишь бы жизненно важную. Тем более что поводов и возможностей для этого неуклюжее и бессистемное белорусское руководство, запутавшееся в своей «многовекторности», создало множество. Да и сам Батька слишком похож на пожилого Дон Жуана из одной песни. Тот решил соблазнить саму Смерть. Соблазнил. И всё.Да, чтобы устранить своих внутренних политических конкурентов-республиканцев во главе с эпатажным Трампом, демократы придумали движение «Черные имеют право на жизнь». По иронии судьбы они же четверть века назад придумали формулу убийства российской империи, а по сути, самой России через разрыв ее родственных связей. Ведь русские, в отличие от черных, по их версии, не имеют права на жизнь. Русскую жизнь! Пусть вечно каются и комплексуют перед своими бывшими родичами, как, например, Германия перед Польшей. Или целуют Штатам ноги, как те же бундеса. Или как белые черным.Но что-то пошло не так. Черные сегодня не щадят не только обозначенные, подсвеченные и локализованные демонами цели, но и всю Америку. Хотя, если повезет, свои жизни реперы с трудом, но спасут. А русские вдруг стали наливаться новой витальной силой. У них секрет такой вЂ• они становятся сильнее сами, лишь спасая других. И ни у кого не выклянчивают право на свою жизнь. Просто живут.Р. Дервиш