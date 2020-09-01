В «Слуге народа» предложили на новых условиях проводить местные выборы на Донбассе и выбрать областные советы





В частности, предлагается внести изменения в пункт 3 постановления в части проведения местных выборов в облсоветы на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. В текущей редакции указано, что выборы в эти облсоветы не проводятся вообще.



Также предлагается внести изменения в пункт 4 постановления о том, что местные выборы на неподконтрольной территории Донбасса пройдут после демилитаризации и реинтеграции по стандартам ООН и ОБСЕ. При этом порядок и сроки проведения голосования установят отдельные законы.



Нынешний четвертый пункт постановления гласит, что выборы там пройдут при «прекращении оккупации России, выведения всех контролируемых и финансируемых РФ войск, полного контроля Украины за границей».

Четвертый пункт постановления стал спорным на переговорах между Украиной и Россией по Донбассу. Текущая версия документа, как считают в Москве, нарушает Минские соглашения. Из-за этого РФ заблокировала принятие решений в Трехсторонней контактной группе. Новости Украины - Сегодня, 11:50 50 Депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура обнародовал предлагаемый им проект, который вносит правки в постановление о местных выборах, принятое Верховной Радой 15 июля. Изменения касаются проведения голосования на Донбассе. Свой проект документа Качура передал изданию LB.ua.В частности, предлагается внести изменения в пункт 3 постановления в части проведения местных выборов в облсоветы на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. В текущей редакции указано, что выборы в эти облсоветы не проводятся вообще.Также предлагается внести изменения в пункт 4 постановления о том, что местные выборы на неподконтрольной территории Донбасса пройдут после демилитаризации и реинтеграции по стандартам ООН и ОБСЕ. При этом порядок и сроки проведения голосования установят отдельные законы.Нынешний четвертый пункт постановления гласит, что выборы там пройдут при «прекращении оккупации России, выведения всех контролируемых и финансируемых РФ войск, полного контроля Украины за границей».Четвертый пункт постановления стал спорным на переговорах между Украиной и Россией по Донбассу. Текущая версия документа, как считают в Москве, нарушает Минские соглашения. Из-за этого РФ заблокировала принятие решений в Трехсторонней контактной группе. Новости Украины - Сегодня, 11:50 50

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