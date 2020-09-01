В Луганске третий день подряд умирают люди от коронавируса



«Зарегистрирован один летальный случай», — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии медики зарегистрировали 23 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Ранее журналисты информировал, что были зарегистрированы случаи смерти от коронавируса 11 и 12 сентября. Красота и здоровье - Сегодня, 11:06 303 Луганские медики за сутки зарегистрировали один летальный случай от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.«Зарегистрирован один летальный случай», — говорится в сообщении.Таким образом, с начала пандемии медики зарегистрировали 23 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.Ранее журналисты информировал, что были зарегистрированы случаи смерти от коронавируса 11 и 12 сентября. Красота и здоровье - Сегодня, 11:06 303

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