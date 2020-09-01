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В Луганске третий день подряд умирают люди от коронавируса

robot Сегодня, 12:1718Новости
В Луганске третий день подряд умирают люди от коронавируса
Луганские медики за сутки зарегистрировали один летальный случай от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
«Зарегистрирован один летальный случай», — говорится в сообщении.
Таким образом, с начала пандемии медики зарегистрировали 23 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
Ранее журналисты информировал, что были зарегистрированы случаи смерти от коронавируса 11 и 12 сентября. Красота и здоровье - Сегодня, 11:06 303

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