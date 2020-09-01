В результате умышленного поджога сгорел жилой дом в Луганске. Жильцы дома госпитализированы
На пожаре в Луганске пострадали мужчина 1958 года рождения и женщина 1956 года рождения
11 сентября в 7:20 на номер 101 города Луганска поступил звонок о загорании дома по улице Тракторной. О пожаре сообщили соседи, которые услышали крики о помощи.
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники государственной пожарно-спасательной части №4, а также представители центра управления в кризисных ситуациях.
Прибыв по указанному адресу, спасатели увидели горение веранды, крыши и забора. В работу включилось звено газодмозащитной службы. В ходе разведки было установлено, что очаг загорания находился близи почтового ящика, который весел на деревянном заборе, которой соединён с верандой дома. От него огонь перекинулся на веранду.
Во время пожара пострадали 62-летний мужчина (10% ожогов тела) и его 64-летняя жена (отравление продуктами горения средней степени тяжести). Хозяин дома пытался самостоятельно потушить загорание, из-за чего и получил ожоги. Пострадавшие были госпитализированы в Луганскую Республиканскую клиническую больницу.
Пожар был ликвидирован в 8:18. Огнем уничтожена крыша жилого дома, веранда и забор. Повреждены домашние вещи, бытовая техника, мебель. Сумма убытка, спасенного имущества устанавливается.
Вероятная причина пожара — занесение постороннего источника зажигания (поджег).
Происшествия - Сегодня, 12:26 43
11 сентября в 7:20 на номер 101 города Луганска поступил звонок о загорании дома по улице Тракторной. О пожаре сообщили соседи, которые услышали крики о помощи.
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники государственной пожарно-спасательной части №4, а также представители центра управления в кризисных ситуациях.
Прибыв по указанному адресу, спасатели увидели горение веранды, крыши и забора. В работу включилось звено газодмозащитной службы. В ходе разведки было установлено, что очаг загорания находился близи почтового ящика, который весел на деревянном заборе, которой соединён с верандой дома. От него огонь перекинулся на веранду.
Во время пожара пострадали 62-летний мужчина (10% ожогов тела) и его 64-летняя жена (отравление продуктами горения средней степени тяжести). Хозяин дома пытался самостоятельно потушить загорание, из-за чего и получил ожоги. Пострадавшие были госпитализированы в Луганскую Республиканскую клиническую больницу.
Пожар был ликвидирован в 8:18. Огнем уничтожена крыша жилого дома, веранда и забор. Повреждены домашние вещи, бытовая техника, мебель. Сумма убытка, спасенного имущества устанавливается.
Вероятная причина пожара — занесение постороннего источника зажигания (поджег).
Происшествия - Сегодня, 12:26 43
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