Алгоритм вызова «скорой помощи» поменяется в Украине в следующем году





Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.



«В 2021 году меняются алгоритмы диспетчеризации. То есть мы будем делить все вызовы на 4 категории. Это — критический, экстренный, неотложный и непрофильный. Это напрямую влияет на время доезда. Если это критический вызов, то «скорая» должна быть практически мгновенно на месте», — заявил он.



Степанов также добавил, что вводится принцип экстерриториальности. Это означает, что к пациенту должна приехать «скорая помощь», которая ближе всего к нему находится, а не в зависимости от места прописки, районного деления о т. п.



Ранее в Минздраве сообщали, что в Украине пациентов, у которых подозрение на коронавирус, госпитализируют в нескольких случаях: если у человека четко выраженные симптомы COVID-19, а также по направлению врача. Новости Украины - Сегодня, 11:05 208 Министерство здравоохранения Украины с 2021 года меняет алгоритм вызова «скорой помощи». Вызовы будут делить на четыре категории.Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.«В 2021 году меняются алгоритмы диспетчеризации. То есть мы будем делить все вызовы на 4 категории. Это — критический, экстренный, неотложный и непрофильный. Это напрямую влияет на время доезда. Если это критический вызов, то «скорая» должна быть практически мгновенно на месте», — заявил он.Степанов также добавил, что вводится принцип экстерриториальности. Это означает, что к пациенту должна приехать «скорая помощь», которая ближе всего к нему находится, а не в зависимости от места прописки, районного деления о т. п.Ранее в Минздраве сообщали, что в Украине пациентов, у которых подозрение на коронавирус, госпитализируют в нескольких случаях: если у человека четко выраженные симптомы COVID-19, а также по направлению врача. Новости Украины - Сегодня, 11:05 208

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