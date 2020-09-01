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Глава ЛНР поздравил танкистов Республики с профессиональным праздником

Sergey Сегодня, 12:4523Новости
Глава ЛНР поздравил танкистов Республики с профессиональным праздником


Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил танкистов Республики с профессиональным праздником.
"Мощь главной ударной силы сухопутных войск не раз позволяла нам одерживать победу над врагом в самых сложных битвах 2014 года, и сейчас танковые подразделения оберегают покой граждан республики", - написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.
В профессиональный праздник Леонид Пасечник пожелал танкистам здоровья, благополучия и успехов в службе.
Напомним, День танкиста отмечается в Республике ежегодно во второе воскресенье сентября.
13 сентября — Луганск

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