Глава ЛНР поздравил танкистов Республики с профессиональным праздником

Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил танкистов Республики с профессиональным праздником."Мощь главной ударной силы сухопутных войск не раз позволяла нам одерживать победу над врагом в самых сложных битвах 2014 года, и сейчас танковые подразделения оберегают покой граждан республики", - написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.В профессиональный праздник Леонид Пасечник пожелал танкистам здоровья, благополучия и успехов в службе.Напомним, День танкиста отмечается в Республике ежегодно во второе воскресенье сентября.13 сентября — Луганск