Салют, стиральная машина и холодильник. Как закончился вчера 225-й день рождения Луганска. ФОТО



Концертную программу составили номера солистов и коллективов Луганской академической филармонии и оркестра театра эстрадной музыки и песни Луганска. Перед луганчанами и гостями города выступили заслуженный артист Сергей Чуйков, лауреаты международных конкурсов Анатолий Лаврентьев, София Тихая, Олег Романов и вокально-эстрадный ансамбль «Сфорцандо», а также солисты филармонии Александр Павленко, Анастасия Часныкова; образцовый вокальный ансамбль «Квитонька», вокальный ансамбль «Арт-мьюзик» и хореографические коллективы города.

Военный ансамбль «Новороссия» под руководством Романа Разума презентовал зрителям новую песню «Город спит», написанную специально к юбилею Луганска.

Семейная пара из Луганска — Евгений и Евгения считают важным, что луганчане отмечают День города «дружно и весело».

«Сегодня очень светлый и яркий день, так как мы празднуем день рождения нашего любимого города. На протяжении 225 лет он жил, процветал и с каждым годом становился лучше. Мы пережили тяжелые годы с 2014-го, поэтому любой концерт в нашем городе будет самым лучшим и самым радостным. Нашим жителям города мы можем пожелать только терпения, добра, сил и крепкого здоровья, потому что здоровье — это самое важное, что есть у нас, у людей», — сказал Евгений.

Его спутница пожелала луганчанам семейного тепла, «потому что все начинается с семьи, и даже развитие города идет от тепла в наших семьях».

В ходе концерта ведущие праздника разыграли призы, предоставленные луганской администрацией, среди которых были СВЧ-печи, стиральная машина и холодильник.

Завершилась программа праздничным фейерверком над Театральной площадью, который длился около 10 минут.

Культура - Сегодня, 13:00 148 Празднование 225-летия со дня основания Луганска завершилось концертом, розыгрышем подарков и фейерверком на Театральной площади. Об этом пишет ЛИЦ.Концертную программу составили номера солистов и коллективов Луганской академической филармонии и оркестра театра эстрадной музыки и песни Луганска. Перед луганчанами и гостями города выступили заслуженный артист Сергей Чуйков, лауреаты международных конкурсов Анатолий Лаврентьев, София Тихая, Олег Романов и вокально-эстрадный ансамбль «Сфорцандо», а также солисты филармонии Александр Павленко, Анастасия Часныкова; образцовый вокальный ансамбль «Квитонька», вокальный ансамбль «Арт-мьюзик» и хореографические коллективы города.Военный ансамбль «Новороссия» под руководством Романа Разума презентовал зрителям новую песню «Город спит», написанную специально к юбилею Луганска.Семейная пара из Луганска — Евгений и Евгения считают важным, что луганчане отмечают День города «дружно и весело».«Сегодня очень светлый и яркий день, так как мы празднуем день рождения нашего любимого города. На протяжении 225 лет он жил, процветал и с каждым годом становился лучше. Мы пережили тяжелые годы с 2014-го, поэтому любой концерт в нашем городе будет самым лучшим и самым радостным. Нашим жителям города мы можем пожелать только терпения, добра, сил и крепкого здоровья, потому что здоровье — это самое важное, что есть у нас, у людей», — сказал Евгений.Его спутница пожелала луганчанам семейного тепла, «потому что все начинается с семьи, и даже развитие города идет от тепла в наших семьях».В ходе концерта ведущие праздника разыграли призы, предоставленные луганской администрацией, среди которых были СВЧ-печи, стиральная машина и холодильник.Завершилась программа праздничным фейерверком над Театральной площадью, который длился около 10 минут. Культура - Сегодня, 13:00 148

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