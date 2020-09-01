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Со стороны Луганска к новым КПВВ в Счастье и Золотом укладывают новый асфальт

verter Сегодня, 13:3015Новости
Со стороны Луганска к новым КПВВ в Счастье и Золотом укладывают новый асфальт
Действующее перемирие продолжает способствовать восстановлению гражданской инфраструктуры республики.
В Луганске рассказали, как проходит строительство новых пунктов пропуска на линии разграничения с Украиной.
«При содействии военных подразделений, представителей СЦКК, МЧС и наблюдателей СММ ОБСЕ, сотрудниками строительных организаций продолжились работы по планировке площадок пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое», проведено оборудование асфальтированного покрытия проезжей части, прокладка коммуникаций электроснабжения, а также бурение скважин водоснабжения», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Политика - Сегодня, 12:31 257

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