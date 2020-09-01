НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА: Манипуляции Гайдая, оскорбление детей Донбасса, психи против инспекции

Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, с ЛИЦ делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯМинувшая неделя, несмотря на достигнутые договоренности о дополнительных мерах контроля действующего режима прекращении огня, для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно, обстановка на линии соприкосновения по-прежнему оставалась стабильно напряженной. По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, боевики вооруженных формирований Украины осуществили три обстрела нашей территории, применив стрелковое оружие. Всего с 00:00 часов 21 июля 2019 года режим всеобъемлющего устойчивого и бессрочного прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины был нарушен 439 раз, из них 14 – после вступления в силу допмер; 20 защитников Республики погибли, 16 получили ранения. Среди мирного населения 4 человека погибли, 25 получили ранения, повреждены 145 объектов гражданской инфраструктуры.ПРЕДВЫБОРНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ ГАЙДАЯЭта неделя началась с весьма провокационного заявления "главы Луганского рейхскомиссариата" Гайдая. Конечно, для нас он не сказал ничего сверхъестественного, но с чего вдруг глава так называемой Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заговорил о целесообразности снятия экономической блокады и восстановления торговых отношений с ЛНР и ДНР?!Итак, Гайдай выступает за то, чтобы восстановить экономические связи. В частности, по его мнению, на прибыль от возобновления торговых отношений можно было бы построить большое количество дорог. Также Гайдай заявил, что восстановление экономических отношений будет способствовать возобновлению хождения на территории Республик гривны, что якобы сделает Донбасс ближе к Украине. По его словам, Украина от этого получит сплошную выгоду. Более того, Гайдай даже назвал "политическими спекуляциями" разрыв всех отношений с неподконтрольными Киеву территориями.С точки зрения здравого смысла и логики, в словах Гайдая нет противоречий, я только бы не согласился с его мнением по поводу гривны, но это несущественные разногласия. Мы также неоднократно заявляли о том, что пора уже заканчивать войну и начинать строить нормальные взаимоотношения. От этого действительно выиграют все. Любая отрасль в нашем государстве готова увеличить объемы производства, а готовая продукция обойдется украинцам в разы дешевле, нежели сейчас ее импортные аналоги. Если взять энергетическую отрасль, то уголь, добываемый в Республиках, позволит решить украинский кризис с энергоносителями. АМК готов закупать на Украине руду и поставлять обратно готовую продукцию хорошего качества. Можно перечислять еще много примеров взаимовыгодных отношений, но только в ближайшее время такие взаимоотношения просто нереальны, а Гайдай нагло вводит людей в заблуждение. Прежде всего, такие решения принимаются не на местах, а в Киеве, и только после согласования с западными хозяевами. На сегодняшний день нет абсолютно никаких предпосылок для нормального конструктивного диалога между сторонами конфликта, не говоря уже об отношениях. Радикально настроенное меньшинство до сих пор качает свои права в нэзалежной, а марионеточное правительство неспособно идти на компромисс. На мой взгляд, заявление Гайдая ничего общего с реальностью не имеет, а лживые намерения продиктованы только предстоящими выборами. Так уж сложилось на Украине, что в канун каждых выборов даже самые отпетые бандеровцы начинают говорить в Донбассе о том, что раньше для них было несвойственно. Делается это для того, чтобы привлечь избирателей и убедить электорат голосовать за своих кандидатов.В 2014 году наши граждане получили антидот от украинского словесного яда, и теперь у оккупантов вешать лапшу на уши не получится, а вот гражданам на подконтрольной Украине территории следует хорошо подумать и не наступить на те же грабли дважды.УГРОЗЫ ЭКОЛОГИИ НА ЛУГАНЩИНЕБывшая Луганская область всегда была промышленным регионом. Данный факт накладывал определенный отпечаток на жизнедеятельность области. Прежде всего, уделялось повышенное внимание безопасности граждан, поскольку на небольшом участке местности сосредоточено большое количество опасных производств и авария на каком-либо предприятии могла повлечь за собой огромное количество жертв среди населения. Также немаловажным фактором была экология, ведь рядом с промышленными гигантами жили люди, и выбросы вредных веществ, даже в малых количествах, могли привести к ухудшению здоровья с тяжелыми последствиями. За этим строго следили и в случае нарушений на собственника налагали штраф и заставляли приводить все в соответствие с требованиями.После 2014 года часть ЛНР оказалась в оккупации, и многие предприятия с опасным производством попали в руки украинских олигархов. Сейчас в ситуации, когда на территории нэзалежной все продается и покупается, а законодательство носит рекомендательный характер, большинство бизнесменов пренебрегают требованиями экологической безопасности и получают сверхприбыль, экономя на фильтрах и очистительных сооружениях.4 и 5 сентября МОЗ Украины провело мониторинговые наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Кременной, Приволье, Новодружеске и Станице Луганской на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам.В большинстве городов показатели не превышали допустимых значений. Это объясняется тем, что большая часть предприятий была остановлена и разграблена. В Северодонецке еще осталась часть предприятий, и это, естественно, отразилось на показателях. В пробах из шести исследуемых веществ (аммиак, диоксид азота, сернистый ангидрид, фенол, формальдегид и пыль) было обнаружено превышение среднесуточных концентраций по содержанию сернистого ангидрида в 1,88 раза. Среднесуточные концентрации фенола и формальдегида обнаружены на уровне 0,53 ПДК и 0,27 ПДК, пыли - на уровне 0,37 ПДК и диоксида азота - на уровне 0,1 ПДК.Следует отметить, что сернистый ангидрид характеризуется высокой токсичностью. Это вещество третьего класса опасности. При повышенных концентрациях оно оказывает пагубное влияние как на человека, так и на окружающую природу. Если количество опасного вещества в воздухе выше предельно допустимой концентрации, сколько бы вы в нем ни находились, попадание в организм гарантировано. В случае длительного загрязнения местные жители могут получить хронические заболевания или обострение имеющихся болезней. В атмосфере ангидрид претерпевает ряд химических превращений, важнейшие из них — окисление и образование кислоты. В результате возможны кислотные осадки, которые губят растения, закисляют почву, увеличивают кислотность водоемов.Но все эти побочные эффекты не интересуют промышленников, более того, они еще получат гранты от своих западных хозяев за сокращение населения нэзалежной."ДЕПУТАТКА" ПРОБИВАЕТ ДНОУкраинский депутат от правящей партии с красноречивым названием "Слуга народа" попала в так называемый зашквар, пробив очередное дно.В партии Зеленского налицо все признаки гендерного неравенства, поскольку более активно ведет себя женская половина, но это не делает ее лучше. Понятие "прекрасная половина человечества" в украинском политикуме уже давно стало неприменимо, поскольку все прекрасное испарилось. Женщина – прежде всего мать, а любая мать должна любить детей. Все мы помним недавний скандал вокруг заявления "депутатки" Верховной Рады от монопартии Третьяковой о "детях низкого качества", и вот ее однопартиец и соратница Галина Янченко продолжила начатое дело. Только в этот раз депутат оскорбила детей Донбасса, назвав их "немытыми и нечесаными".Произошло это в студии одного из украинских телеканалов, когда она комментировала начало учебного года. Янченко сказала: "В этом году в школу пошли дети, рожденные в 2013-2014 годах. В Донбассе это дети, которые всю жизнь живут в обстрелах, войнушках, подвалах где-то, немытые и нечесаные". Слова народной избранницы возмутили ведущую, и она задала вопрос: "Почему на Донбассе немытые и нечесаные дети?" На что Янченко без колебаний ответила, что ее супруг в 2015-2016 годах был заместителем главы Донецкой ОВГА, поэтому она "видела все лично".Что характерно, Галину Янченко раскритиковали даже на украинских ресурсах в сети, но самые пламенные комментарии и приветы были от матерей из Донбасса. Все, что было написано в адрес этой особи с пониженной социальной ответственностью, было вполне заслуженным. Когда руками мужа этой барышни разграблялись и разрушались наши города, создавались экономическая и энергетическая блокады, перекрывалась вода и творились прочие преступления против человечности, наши женщины растили детей. Причем у матерей в Донбассе, помимо обычных детских болезней, были куда более существенные проблемы. На кладбищах ЛНР и ДНР лежит больше сотни детей, погибших от рук украинских убийц. Пусть эта "женщина" приедет к ним на могилы и увидит все лично, хотя у таких моральных уродов уже давно нет ни стыда, ни совести, ни чувств…ПСИХИ ПРОТИВ ИНСПЕКЦИИДиссоциативная патология, идиотия, имбецильность, мания преследования, паранойя, сумасшествие, шизофрения – и это далеко не весь список психических заболеваний у представителей нэзалежной, которые можно было диагностировать на протяжении недели в ситуации вокруг населенного пункта Шумы в ДНР.После того, как на заседании Контактной группы 22 июля была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, украинские вооруженные формирования отнеслись к ним традиционно с пренебрежением. С 00:01 27 июля представители СММ ОБСЕ зафиксировали уже более тысячи нарушений режима прекращения огня. Помимо этого, в ежедневных отчетах международные наблюдатели указывали огромное количество других нарушений со стороны Украины, одно из которых – ведение работ по инженерному оборудованию траншей и позиций в районе населенного пункта Шумы. Украинские войска таким образом продвигались в сторону позиций Народной милиции ДНР, тем самым нарушив запрет на наступательные действия. Зная о том, что украинские представители по-своему трактуют любые формулировки в подписанных документах, в допмерах специально разъяснили, что под наступательными действиями следует понимать какие-либо попытки изменить позиционное размещение войск, которое сложилось на момент принятия соглашения, включая дополнительное инженерное оборудование позиций, и/или любое продвижение или перемещение вооруженных лиц в сторону противника. Но даже это не помогло, и представители Киева, несмотря на неопровержимые доказательства, упорно настаивали на своей невиновности. Когда все попытки решить ситуацию мирным путем были исчерпаны, представители ДНР, согласно пункту "е" дополнительных мер, решили устранить указанные нарушения самостоятельно. Был издан приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы и направленно официальное уведомление об этом представителям в Контактную группу.После этого представители нэзалежной, почухав чуб и сменив шаровары, направили письмо за подписью Кравчука. ДНР было принято решение перенести начало операции по устранению украинских укреплений, а после инициировано внеочередное заседание Контактной группы. Итогом переговоров стало достижение компромиссного решения, и заключалось оно в совместной инспекции украинских позиций в Шумах. Кравчук согласился, а спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Грау подтвердила, что в качестве варианта выхода из конфликтной ситуации будет проведена совместная инспекции спорной территории.И тут началось. Националисты и радикалы устроили поход к резиденции Зеленского с призывами "Ні капітуляції", "Імпічмент Зеленському". Геращенко заявила, что украинских воинов заставят встречать "инспекторов" из ДНР с хлебом-солью, а в сети начали размещаться ролики с угрозами убить инспекторов ДНР. Естественно, все это привело к тому, что всеми способами нужно было сорвать инспекцию. Вначале украинская сторона за полчаса до запланированного времени потребовала от представителя Донбасса медицинской справки об отсутствии коронавируса, паспорта без упоминания ДНР, отсутствия на форме знаков различия ДНР, а после Кравчук направил уведомление в ОБСЕ о том, что совместная проверка отменяется якобы из-за новых требований представителей России и Донецка. В частности, посещение новых точек; осуществление фото- и видеофиксации; подписание совместного протокола.Безусловно, что всем очевидны истинные причины срыва, и лидеры России, Германии и Франции из этого сделают определенные выводы, а вот жители Донбасса для себя уже давно решили, что украинец – это уже не национальность, а диагноз.13 сентября — Луганск