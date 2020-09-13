Саперы ВСУ отказались разминировать местность у Станицы Луганской – Народная милиция

Военнослужащие инженерно-саперной роты ВСУ отказались разминировать местность у села Болотенное Станично-Луганского района из-за сокрытия командованием фактов травматизма бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Сокрытие командованием 25-й бригады фактов травмирования военнослужащих привело к отказу личного состава инженерно-саперной роты от выполнения приказа на проведение инженерных работ по разминированию местности в зоне ответственности 1-го батальона в районе населенного пункта Болотенное", - рассказал он.

Несмотря на отказ военнослужащих ВСУ на проведение работ, командир батальона доложил начальнику штаба 25-й бригады о "разминировании местности и готовности карт минных полей к их передаче подразделению в период ротации".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

13 сентября — Луганск