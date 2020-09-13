В«НовичокВ» для канцлера Германии

Американская газета Politico участливо подсказала Германии для сохранения лица (лучше бы денег) шесть вариантов отказа от «Северного потока – 2» — один лучше другого. Полагаю, ни один из них использован не будет — Ангела Меркель стоит на страже интересов родины, как скала.Признаюсь, в свое время я недооценил решимость американцев во что бы то ни стало остановить строительство нашего газопровода. Впрочем, они и сами, надо сказать, не сразу сообразили, что остановка «Северного потока – 2» решает сразу несколько проблем в геополитической игре.Полтора года назад Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты не добились успеха в попытках убедить страны Европы не принимать участие в строительстве «Северного потока – 2». «Мы сделали практически все возможное, чтобы убедить европейцев, в первую очередь Германию, не строить «Северный поток – 2», но в настоящий момент мы не добились успеха», — сказал госсекретарь, выступая в комитете сената по иностранным делам.Но потом что-то им придало решимости — думаю, нашептали британцы, для которых главной головной болью всегда был альянс России с Германией. В США встрепенулись и пошли в атаку.Ведь что означает остановка строительства «Северного потока – 2»?Во-первых, Германия уничтожается как конкурент — без нашего газопровода стране придется покупать дорогой американский СПГ, и себестоимость производства резко возрастет.Во-вторых, нас вынуждают прокачивать газ через Украину, переплачивая за транзит, и тем самым продлевая ее агонию.В-третьих, наш газ пойдет через американскую колонию, что фактически ставит «Газпром» в зависимость от желаний Вашингтона. В любой момент руками послушных туземцев он сможет прикрутить задвижку, оставив Европу без газа, а нас — без доходов и со штрафами.Поэтому Соединенные Штаты стремятся ни в коем случае не допустить завершения всеевропейской ударной стройки. В Кремле это понимают. Неслучайно наш трубоукладчик везде сопровождают корабли ВМФ. Кто знает, насколько американцы безумны?Как мы видим, афера с Навальным хотя и пошатнула позиции Ангелы Меркель, но проблему окончательно и бесповоротно не решила. Канцлер сопротивляется и останавливать «Северный поток – 2» не желает.В свое время Владимир Путин сделал ей и нескольким транснациональным газовым гигантам предложение, от которого они не смогли отказаться. Фактически, предложение было столь выгодным, что отвергнуть его означало бы пойти против собственных интересов.Сегодня Соединенные Штаты стараются поставить канцлера ФРГ в такое положение, при котором продолжение строительства «Северного потока – 2» означало бы соучастие в отравлении «критика Путина». Именно так представляют дело прикормленные ими СМИ и политики.Разумеется, все всё понимают. Но ставки слишком высоки.Однако ничего не получается, Меркель — калач тертый. Риторически она возмущается и поддерживает обвинения против России, но стоит на своем: «Северный поток – 2» должен быть построен.Поэтому напрашивается лишь один способ остановить трубоукладку: ликвидация самой Ангелы Меркель. Разумеется, «Новичком». В присутствии Владимира Путина, на какой-нибудь встрече. Чтоб ни у кого не осталось сомнений, кто главный отравитель.Считаете, это невозможно? Да я и сам ужасаюсь, когда об этом пишу.Но, согласитесь, теряющий власть гегемон в последнее время совсем пошел вразнос. От США теперь можно ждать любой подлости.Павел Шипилин