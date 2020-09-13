В офисе Президента Украины дали свою оценку встречи политических советников «Нормандской четверки»
К концу сентября представители «Красного креста» должны попасть к украинцам, которые находятся в заключении на оккупированных частях Донбасса. Об заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Одессе, комментируя встречу советников лидеров стран «нормандского формата», передает «Радио Свобода»..
«И мы ожидаем новых достижений 15-го, когда состоится видеоконференция (Трехсторонней контактной группы — ред.). Была достигнута договоренность, что до конца этого месяца будет получен беспрепятственный доступ «Красного креста» на неподконтрольные территории к нашим гражданам, которые там находятся. И мы ожидаем, что это ускорит процесс обмена, о котором есть поручение президента», — заявил Ермак.
Он также отметил, что договоренность о прекращении огня была принята в рамках «минского процесса» и поддержана странами «нормандского формата». На встрече советников также присутствовали послы ОБСЕ Хайди Ґрау и Яшар Халит Чевик.
Следующая встреча советников, по словам Ермака, должна состояться в течение нескольких недель.
Президент Украины Владимир Зеленский, который тоже находится в Одессе, комментируя встречу советников, также подчеркнул важность продолжения режима тишины и признал, что его неоднократно нарушали, но дал знать, что украинская сторона все равно не будет отвечать на эти нарушения.
«Довольны мы им на 100%? Нет. Потеряли человека, боевую. Была боевая потеря. Но если мы идем к выполнению Минских соглашений, если идем к миру на востоке нашей страны, первый и главный вопрос — это соблюдение режима тишины. Это значит, что наши ребята не будут погибать», — заявил Зеленский.
Ни Ермак, ни президент не коснулись вопроса возможных местных выборов на оккупированной части Донбасса. Новости Украины - Сегодня, 15:21 133
«И мы ожидаем новых достижений 15-го, когда состоится видеоконференция (Трехсторонней контактной группы — ред.). Была достигнута договоренность, что до конца этого месяца будет получен беспрепятственный доступ «Красного креста» на неподконтрольные территории к нашим гражданам, которые там находятся. И мы ожидаем, что это ускорит процесс обмена, о котором есть поручение президента», — заявил Ермак.
Он также отметил, что договоренность о прекращении огня была принята в рамках «минского процесса» и поддержана странами «нормандского формата». На встрече советников также присутствовали послы ОБСЕ Хайди Ґрау и Яшар Халит Чевик.
Следующая встреча советников, по словам Ермака, должна состояться в течение нескольких недель.
Президент Украины Владимир Зеленский, который тоже находится в Одессе, комментируя встречу советников, также подчеркнул важность продолжения режима тишины и признал, что его неоднократно нарушали, но дал знать, что украинская сторона все равно не будет отвечать на эти нарушения.
«Довольны мы им на 100%? Нет. Потеряли человека, боевую. Была боевая потеря. Но если мы идем к выполнению Минских соглашений, если идем к миру на востоке нашей страны, первый и главный вопрос — это соблюдение режима тишины. Это значит, что наши ребята не будут погибать», — заявил Зеленский.
Ни Ермак, ни президент не коснулись вопроса возможных местных выборов на оккупированной части Донбасса. Новости Украины - Сегодня, 15:21 133
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