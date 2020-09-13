Прокурор Луганской области Ляшенко уволен
Прокурор Луганской области Алексей Ляшенко сообщил на своей странице в ФБ, что покинул должность и Луганскую область.
О причинах отставки, а также о дальнейшей своей судьбе Ляшенко не написал.
Руководителем Луганской областной прокуратуры А. Ляшенко стал в начале декабря 2019 года. Ранее, с мая 2017 года занимал должность военного прокурора Луганского гарнизона ОС.
Новости Региона - Сегодня, 15:57 12
О причинах отставки, а также о дальнейшей своей судьбе Ляшенко не написал.
Руководителем Луганской областной прокуратуры А. Ляшенко стал в начале декабря 2019 года. Ранее, с мая 2017 года занимал должность военного прокурора Луганского гарнизона ОС.
Новости Региона - Сегодня, 15:57 12
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