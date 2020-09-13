Комбаты ВСУ организовали поборы с бойцов на одноразовую посуду – Народная милиция

Командиры батальонов одной из бригад ВСУ организовали поборы с военнослужащих на покупку одноразовой посуды. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Факты поборов денежных средств с личного состава отмечаются в 17-й отдельной танковой бригаде. По указанию комбрига Миколайчука в рамках борьбы с дизентерией и коронавирусной инфекцией, распространяющейся среди танкистов, продслужбой соединения организовано получение 10 тысяч комплектов одноразовой посуды", - рассказал он.

Осадчий отметил, что предприимчивые командиры танковых батальонов и бригадной артиллерийской группы, узнав про заявки соединения, "организовали сбор денежных средств с подчиненных военнослужащих в размере 200 гривен с человека".

"Командование бригады еще не информировано об инициативе комбатов, намеренных обогатиться за счет предусмотрительности комбрига, но рядовые солдаты уже публикуют реальную информацию о положении дел в подразделении и поборах денежных средств в открытых источниках, что однозначно приведет к негативным последствиям для украинских коррупционеров", - подчеркнул официальный представитель Народной милиции ЛНР.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

13 сентября — Луганск