ВСУ за денежный взнос отпустили 78 бойцов из зоны "ООС" в отпуск – Народная милиция

Командиры ВСУ за денежный взнос отпустили 78 киевских силовиков в отпуск, невзирая на запрет штаба "операции объединенных сил" ("ООС") убывать из зоны карательной операции. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что после выявления организованной военнослужащими 1-го батальона 30-й бригады ВСУ нарколаборатории у Золотого с целью проведения разбирательства на командный пункт соединения прибыл командующий "ООС" генерал Владимир Кравченко.

"В ходе опроса личного состава рабочей группой выявлен факт отсутствия 78 военнослужащих в нарушение приказа штаба "ООС" о запрете отпусков", - сказал Осадчий.

Официальный представитель Народной милиции уточнил, что командир 1-го батальона ВСУ Петренко доложил, что личный состав был направлен в пункт постоянной дислокации Яворова Львовской области "с целью подготовки казарменного фонда для размещения личного состава после вывода соединения из зоны "ООС".

"Однако члены комиссии на основании поступившей анонимной информации вскрыли обман и установили факты направления военнослужащих в отпуска по семейным обстоятельствам за денежный взнос в размере от 5 до 10 тысяч гривен", - отметил он.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин сообщал, что украинское командование из-за вспышек COVID-19 в ВСУ запретило киевским силовикам убывать за пределы зоны "ООС".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

13 сентября — Луганск