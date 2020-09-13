Британская разведка испугалась российской ракеты

Фото: mil.ruИз-за новинок военной промышленности Россия представляет самую большую геополитическую угрозу европейской безопасности, считает руководитель военной разведки Великобритании генерал-лейтенант Джим Хокенхалл.Российская крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» может находиться в воздухе практически неограниченное время и наносить удары с неожиданных направлений по всему миру, приводит ТАСС перевод слов Хокенхалла из статьи в газете Sunday Telegraph.Как говорится в материале, гиперзвуковая крылатая ракета «Буревестник» может находиться в атмосфере в течение нескольких лет и в любой момент атаковать цель.По мнению Хокенхалла, Россия пошла по пути качественного, а не количественного развития вооружений, то есть оперативной разработки новых видов оружия.«Они пристально изучили Запад, чтобы понять, куда лучше всего направить инвестиции, чтобы доставить нам как можно больше проблем», – цитирует издание главу Военной разведки Великобритании.Отмечается, что Хокенхалл также видит опасность со стороны «все более авторитарного и напористого» Китая, полагая, что для продвижения своих интересов КНР использует экономические рычаги, подкрепленные военными возможностями страны.Ранее китайские СМИ писали, что перевооружение российских ракетных войск «ставит Америку в безвыходное положение».Ольга Колобкова