Мастера ЛНР выступили на фестивале семейного творчества и национальных культур в Луганске (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦМастера народного творчества ЛНР приняли участие в республиканском фестивале семейного творчества и национальных культур "Созвездие мира и согласия", который прошел в луганском парке имени Горького. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Задачами фестиваля, который проходит ежегодно в день годовщины основания Луганска, является развитие и поддержка семейного народного творчества, культур различных народов, проживающих на Луганщине. Организатором фестиваля выступил Луганский центр народного творчества (ЛЦНТ) при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР."Сегодня мы в парке Горького проводим республиканский фестиваль – это становится доброй традицией, хочу поблагодарить все территории, которые приехали порадоваться вместе с луганчанами и отпраздновать наш юбилейный день рождения", - сказал глава администрации Луганска Манолис Пилавов.Заместитель председателя Правительства ЛНР Наталья Тихонская подчеркнула, что ее переполняет гордость за то, какие талантливые люди живут в Республике."Прошла по аллее и самое главное, что я увидела, – у людей улыбки на лицах, счастье светится в глазах", - отметила она.Тихонская вручила благодарности Правительства ЛНР мастерам декоративно-прикладного искусства народного клуба "Левша" ЛЦНТ."От казаков и кадет ЛНР поздравляю вас всех с годовщиной основания города-героя Луганска. Луганск богат своей историей, своими людьми и героями. Хочу поздравить всех жителей Луганска и пожелать здоровья, счастья и стабильности, а родному городу – процветания и мирного неба", - обратился к участникам и гостям фестиваля советник главы ЛНР по вопросам казачества, кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко.На территории парка была организована работа подворий национально-культурных обществ, фан-зон всех городов и районов ЛНР "Галерея талантов", выставки работ мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства народного клуба "Левша", выставки цветов клубов любителей кактусов и фиалок. На сцене праздника выступили артисты коллективов художественной самодеятельности Республики."У нас женой творческая мастерская, на выставке представлены наши совместные работы – резьба по дереву. Посетители проявляют интерес к нашим изделиям, людям нравится и нам тоже нравится общаться", - рассказал заслуженный мастер народного творчества ЛНР Виктор Кузнецов.Он отметил, что работы, созданные им и женой, представляет практически на всех проходящих в столице Республики выставках."У нас семейная мастерская по деревообработке. Сегодня на выставке мы представили в основном изделия для домохозяек. Больше всего пользуются спросом торцевые доски – это профессиональные доски для шеф-поваров, их часто покупают на подарки, потому что у них очень большой срок действия", - сказал мастер по деревообработке из Луганска Максим Михайлов.Он подчеркнул, что семейная мастерская завоевала славу, ведь каждый год к ним возвращаются покупатели для того, чтобы пополнить свою коллекцию новыми изделиями."Луганский государственный аграрный университет на выставке сделал презентацию своего университета, рассказал о специальностях, показал коллективы вуза – народный ансамбль народного танца "Соняшник" и народный вокальный ансамбль "Золотые зерна", - рассказала студентка вуза Алена Кузнецова.Она отметила, что проведение таких масштабных культурных мероприятий дает возможность луганчанам отдохнуть, пообщаться и получить массу положительных эмоций.В рамках праздника на территории парка прошел фестиваль красок для юных жителей Республики, а представители спортивных федераций на показательных выступлениях продемонстрировали луганчанам свои навыки и умения."Мы любим свой город и всегда с удовольствием принимаем участие в общественных мероприятиях. Организовав на фестивале спортивные площадки, мы показываем как много в Луганске способных, талантливых, активных детей и молодежи", - подчеркнул вице-президент республиканской Федерации айкидо и джиу-джитсу Игорь Рек.Ознакомившись со всеми выставочными зонами фестиваля, глава администрации Луганска подытожил, что "Луганщина богата творческими людьми, которые удивляют и покоряют сердца".13 сентября — Луганск