В Луганской области 24 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией
В области зафиксировано 24 новых заболевания COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.
География выявленных заболеваний: город Северодонецк — пять человек, город Лисичанск — шесть, Кременской — один, Новопсковский — один, Попаснянский — один, Станично-Луганский — восемь, Старобельский — два.
За все время исследований на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 587 человек. Из них выздоровели — 298 человек.
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, — 49,7%. Новости Региона - Сегодня, 17:17 85
Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.
География выявленных заболеваний: город Северодонецк — пять человек, город Лисичанск — шесть, Кременской — один, Новопсковский — один, Попаснянский — один, Станично-Луганский — восемь, Старобельский — два.
За все время исследований на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 587 человек. Из них выздоровели — 298 человек.
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, — 49,7%. Новости Региона - Сегодня, 17:17 85
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