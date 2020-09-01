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Сбежавших на Украину двух руководителей Беломайдана уже предлагают выслать в Россию

root Сегодня, 18:3013Новости
Сбежавших на Украину двух руководителей Беломайдана уже предлагают выслать в Россию
Сбежавших на Украину двух руководителей Беломайдана уже предлагают выслать в Россию

Бывший московский либерал, а ныне пропагандист запрещенного в РФ меджлиса Айдер Муждабаев затребовал, чтобы два члена Координационного совета оппозиции Белоруссии Кравцов и Родненков немедленно покинули Украину.
В чем дело? Вроде как "родственные души" вырвались из "лап белорусского КГБ" в Ридну неньку, а тут такой разворот! Дело в том, что на пресс-конференции в Киеве, которая и была для них (Родненкова и Кравцов) организована на простой вопрос "Чей Крым?" они не дали ожидаемый от них ответ.
Вот это ответ Родненкова:
- Мы здесь находимся как представители Координационного совета. Даже если я скажу, что думаю, это будет воспринято как позиция кого-то, кто находится в Координационном совете. Мы видим совет как стол, за который могут сесть абсолютно разные силы. В нем есть разные политические партии, которые между собой не имеют единого мнения по поводу того же Крыма
Словоблудие, что бы уйти от ответа. По другому и не расценишь. Тут с украинцами можно согласиться.
А это ответ Кравцова:
- Я тоже воздержусь от комментариев по этому вопросу, потому что я даже не знаю, как это соотносится с тематикой нашей работы и с тем, что происходит. Последние три месяца мы суперсконцентрированы на том, что происходит в Беларуси
Чуть позже, в интервью украинскому телеканалу UAПерший он также ушел от ответа на аналогичный вопрос, ответив словами Лукашенко:
- Мое личное мнение, что де-факто Крым российский, де-юре – украинский. Это нейтральная позиция. Если в каких-то моментах позиция большинства совпадает с позицией белорусской власти, мне кажется, это нормально. Более того, большая часть позиций может совпадать. Чем больше позиций власти и большинства совпадает, тем лучше власть отражает позицию народа.
Сбежавших на Украину двух руководителей Беломайдана уже предлагают выслать в Россию

источник фото
Понятно, что украинские бандеровцы были взбешены такой позицией, так как для них не существует никакого другого ответа, кроме признания Крыма украинским без каких либо пояснений. А тут "два вождя" Беломайдана мнутся и уходят от критически важного для каждого свидомого ответа.
В связи с этим Муждабаев и разразился в своем видеоблоге словесным поносом:
- Мой интерес к вам пропал. Вы – сволочи, езжайте в Россию. Я призываю товарищей этих, двух подонков настоящих, которые не знают ответ на главный украинский вопрос, уехать в Россию. Не надо тут задерживаться! Россия примет, там будете рассказывать, чей Крым. Я уверен, там вы быстро ответите на вопросы, как надо россиянам, и будете там бегать с трехцветными флажками, и все у вас будет будет там хорошо вместе с «крымнашистами» типа Навального, вместе с властями их.
Что интересно, и Навальному "досталось на орехи". Тоже вроде как прокремлевский агент... Трудно понять логику этих русофобов...
Сбежавших на Украину двух руководителей Беломайдана уже предлагают выслать в Россию

фото
Ну а ребята (Родненков и Кравцов), похоже, просто "наелись" уже этой оппозиционно борьбой. В принципе, что им стоило признать там, на пресс-конференции, что, мол, Крым украинский? Ничего... И хуже бы им от этого не стало... Но, они не стали этого делать. Быть в первых рядах революции - вот что опасно. Если враги не "сожрут", то, как правило, революция "пожирает своих детей". Историей доказано.
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