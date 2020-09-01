Сбежавших на Украину двух руководителей Беломайдана уже предлагают выслать в Россию

Бывший московский либерал, а ныне пропагандист запрещенного в РФ меджлиса Айдер Муждабаев затребовал, чтобы два члена Координационного совета оппозиции Белоруссии Кравцов и Родненков немедленно покинули Украину.В чем дело? Вроде как "родственные души" вырвались из "лап белорусского КГБ" в Ридну неньку, а тут такой разворот! Дело в том, что на пресс-конференции в Киеве, которая и была для них (Родненкова и Кравцов) организована на простой вопрос "Чей Крым?" они не дали ожидаемый от них ответ.- Мы здесь находимся как представители Координационного совета. Даже если я скажу, что думаю, это будет воспринято как позиция кого-то, кто находится в Координационном совете. Мы видим совет как стол, за который могут сесть абсолютно разные силы. В нем есть разные политические партии, которые между собой не имеют единого мнения по поводу того же КрымаСловоблудие, что бы уйти от ответа. По другому и не расценишь. Тут с украинцами можно согласиться.- Я тоже воздержусь от комментариев по этому вопросу, потому что я даже не знаю, как это соотносится с тематикой нашей работы и с тем, что происходит. Последние три месяца мы суперсконцентрированы на том, что происходит в БеларусиЧуть позже, в интервью украинскому телеканалу UAПерший он также ушел от ответа на аналогичный вопрос, ответив словами Лукашенко:- Мое личное мнение, что де-факто Крым российский, де-юре – украинский. Это нейтральная позиция. Если в каких-то моментах позиция большинства совпадает с позицией белорусской власти, мне кажется, это нормально. Более того, большая часть позиций может совпадать. Чем больше позиций власти и большинства совпадает, тем лучше власть отражает позицию народа.источник фотоПонятно, что украинские бандеровцы были взбешены такой позицией, так как для них не существует никакого другого ответа, кроме признания Крыма украинским без каких либо пояснений. А тут "два вождя" Беломайдана мнутся и уходят от критически важного для каждого свидомого ответа.- Мой интерес к вам пропал. Вы – сволочи, езжайте в Россию. Я призываю товарищей этих, двух подонков настоящих, которые не знают ответ на главный украинский вопрос, уехать в Россию. Не надо тут задерживаться! Россия примет, там будете рассказывать, чей Крым. Я уверен, там вы быстро ответите на вопросы, как надо россиянам, и будете там бегать с трехцветными флажками, и все у вас будет будет там хорошо вместе с «крымнашистами» типа Навального, вместе с властями их.Что интересно, и Навальному "досталось на орехи". Тоже вроде как прокремлевский агент... Трудно понять логику этих русофобов...фотоНу а ребята (Родненков и Кравцов), похоже, просто "наелись" уже этой оппозиционно борьбой. В принципе, что им стоило признать там, на пресс-конференции, что, мол, Крым украинский? Ничего... И хуже бы им от этого не стало... Но, они не стали этого делать. Быть в первых рядах революции - вот что опасно. Если враги не "сожрут", то, как правило, революция "пожирает своих детей". Историей доказано.источник