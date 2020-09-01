Протестующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко

Фото: ReutersУчастники несанкционированной акции протеста подошли вплотную к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Из толпы выкрикивают антиправительственные лозунги, требования отставки Лукашенко. Пока не ясно, намерены ли протестующие останавливаться возле его резиденции.На пересечении улицы Орловской и проспекта Победителей не видно присутствия правоохранительных органов, милицейского транспорта или каких-либо ограждений.Сотрудники правоохранительных органов также пока не предпринимают никаких активных действий в этом районе.Как сообщил корреспондент РИА Новости от торгового центра "Арена-сити" на проспекте Победителей, находившиеся там участники акции протеста расходятся. В общей сложности протестующие простояли здесь не более часа. За это время правоохранительные органы стянули к кордону дополнительные силы, в том числе сотрудников ОМОН и бойцов внутренних войск. Силовики имеют при себе специальное снаряжение, в том числе дубинки, автоматы, шлемы, щиты и бронежилеты.В Минске проходит очередная не согласованная с властями акция противников Лукашенко. Силовики вышли в воскресенье на службу в усиленном режиме, также дополнительно задействовали спецтехнику милиции и внутренних войск МВД.Как сообщили ранее в МВД республики, в воскресенье в различных районах Минска задержали около 250 человек. Задержанные использовали "флаги и иную незарегистрированную символику", а также плакаты "оскорбительного содержания".По оценке собеседницы агентства в пресс-службе ведомства, количество участников акции не превышало трех тысяч человек.