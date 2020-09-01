Синоптики прогнозируют днем 14 сентября в ЛНР до 28 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 14 сентября будет колебаться от 5 градусов выше нуля ночью до 28 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 13 сентября до 21:00 14 сентября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 23-28 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 5-7 градусов выше нуля, днем – 26-28 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 8-10 градусов ночью и 25-27 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 6-8 градусов тепла ночью до плюс 25-27 градусов днем.

По предварительному прогнозу, 15 сентября будет малооблачно, температура воздуха ночью 6-11, днем 23-28 градусов тепла. 16 сентября – переменная облачность, температура воздуха ночью 4-9, днем 21-26 градусов выше нуля.

13 сентября — Луганск