Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

СМИ сообщили о строительстве протестующими баррикад в Минске

root Сегодня, 20:450Новости
СМИ сообщили о строительстве протестующими баррикад в Минске
Фото: Reuters
Участники акции протеста в центре Минска соорудили баррикады, сообщил Интерфакс, передает RT. По последним данным, баррикады уже разобраны.
По данным агентства, сторонники оппозиции принесли на улицу Тимирязева в белорусской столице водоналивные блоки и другие подручные материалы и начали возводить баррикады на дороге.
Как сообщило РИА Новости, баррикады, сооружённые несколькими протестующими из дорожных ограждений в Минске, к настоящему времени разобраны.
Ранее в Бресте против участников несогласованной акции протеста, перекрывших проезжую часть, применили водомёт.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: