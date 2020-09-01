СМИ сообщили о строительстве протестующими баррикад в Минске

Фото: ReutersУчастники акции протеста в центре Минска соорудили баррикады, сообщил Интерфакс, передает RT. По последним данным, баррикады уже разобраны.По данным агентства, сторонники оппозиции принесли на улицу Тимирязева в белорусской столице водоналивные блоки и другие подручные материалы и начали возводить баррикады на дороге.Как сообщило РИА Новости, баррикады, сооружённые несколькими протестующими из дорожных ограждений в Минске, к настоящему времени разобраны.Ранее в Бресте против участников несогласованной акции протеста, перекрывших проезжую часть, применили водомёт.