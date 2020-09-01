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МВД Белоруссии сообщило о применении водомёта в Бресте

root Сегодня, 20:450Новости
МВД Белоруссии сообщило о применении водомёта в Бресте
Фото: Reuters
В Бресте против участников несогласованной акции протеста, перекрывших проезжую часть, применили водомёт. Об этом информирует МВД Белоруссии, передает RT.
По данным министерства, тысячи человек в центре перекрёстка проспекта Машерова и бульвара Космонавтов водили хороводы, пели песни и выкрикивали лозунги, блокируя движение и создавая угрозу дорожному движению.
«С целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения был использован водомёт», — цитирует сообщение Интерфакс.

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