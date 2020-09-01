В Киеве объяснили, почему отказали крымчанам в праве на воду

"Приведенные российской стороной положения международных договоров в области защиты прав человека не касаются права на воду, обязательств по водоснабжению или поставке других ресурсов, а касаются обеспечения других прав человека. Кроме этого, абсолютно недопустима ситуация, когда о возможном нарушении права на жизнь и совершении пыток говорит государство-оккупант", — написало представительство в Facebook.

"Водоснабжение временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя является достаточно дорогостоящим мероприятием для Российской Федерации как государства-оккупанта. Именно поэтому она пытается и будет пытаться и дальше с помощью прямого давления и давления на международных партнеров склонить Украину к восстановлению водоснабжения на временно оккупированную территорию Крымского полуострова. Однако Украина не должна решать проблемы, возникающие перед государством-оккупантом после шести лет временной оккупации ею части суверенной территории Украины", — резюмировали в представительстве президента.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА НовостиМосква пытается надавить на Киев, чтобы заставить его возобновить поставки воды в Крым, заявило представительство президента Украины в Автономной республике Крым, передает РИА Новости.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что водную блокаду Крыма со стороны Украины можно квалифицировать как нарушение Киевом своих обязательств по международным соглашениями.В ведомстве, опираясь на международное гуманитарное право, сообщили, что "государство-оккупант отвечает за все, что происходит на временно оккупированной территории, находящейся под его эффективным контролем"."Часть первая статьи 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 (Четвертая Женевская конвенция) предусматривает, что государство-оккупант должно с помощью всех имеющихся средств обеспечивать население продуктами питания и медицинскими материалами; в частности, поставлять необходимые продукты питания, медицинские материалы и другие припасы, если ресурсов оккупированной территории окажется недостаточно. Эти положения, безусловно, касаются и такого ресурса как вода", - пояснили в представительстве.Таким образом, "прямым обязательством" России, как утверждает ведомство, является "обеспечение гражданского населения оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами".Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подачу воды по каналу полностью прекратили.