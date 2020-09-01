Колесниковой предъявили обвинения

Следственный Комитет Белоруссии предъявил обвинения Марии Колесниковой по 361-й статья - публичные призывы к захвату власти и изменению Конституционного строя с использованием средств массовой информации и Интернета. Светит Колесниковой от двух до пяти лет. Есть немалая вероятность, что если с Батькой не произойдет каких-то форс-мажоров, то Колесникова действительно сядет.Кроме того, в Белоруссии возбуждено 12 уголовных дел по фактам наезда машин на представителей силовых структур и 48 уголовных дел факту угроз семьях сотрудников МВД, чьи данные попали в открытый доступ. Уже вполне очевидно, что в октябре оппозицией в Белоруссии займутся по полной программе (не ограничиваясь огнем по штабам), текущая информационная подводка и накачка на государственном ТВ, ясно намекают на то, что без последствий участие в организации беспорядков и протестов не останется. Обвинения в сотрудничестве с США, Польшей, Украиной и Литвой, существенно облегчат этот процесс.То, что Россия открыто и публично поддерживает эти обвинения, ставит прямую вилку так называемым "пророссийским" участникам протестов. Им прямым текстом говорят, что с точки зрения РФ они участвуют в блудняке поддерживаемом и финансируемом США. Если вы действительно "пророссийские", то валите оттуда. Если же вы продолжаете участвовать, то такие "пророссийские граждане" вряд ли будут учитываться в каких-либо раскладах и к ним будут относится как к "пророссийским участникам майдана".Это достаточно ясный способ провести водораздел с идентификацией своих и чужих, где никакой третьей стороны нет.На встрече с Шойгу, Лукашенко заявил, что:1. Белоруссия готова идти на дальнейшее укрепление Союзного Государство.«Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что,Последние события показывают, чтоно не самые слабые»2. Отечество снова было названо общим от Бреста до Владивостока.«Мы в состоянии удержать ситуацию не только в Беларуси, но и по периметру наших границ.и ни в коем случае не удалось забить клин между нами всем тем, кто на это рассчитывал и рассчитывает».3. На октябрь в Белоруссии намечены еще одни военные учения с участием российских военных. Также обсуждались вопросы поставок Белоруссии новых российских вооружений, так как в Кремле опровергли, что на встрече в Сочи Лукашенко просил у Путина поставок новых вооружений. Эта работа будет идти в рамках взаимодействия российского и белорусского ВПК.Встреча с министром обороны Белоруссии Хрениным.* * *Лукашенко объявил, что все белорусские партии должны пройти перерегистрацию. Очевидно, что пройдут ее не только лишь все. Партийная система в Белоруссии полумертвая, и если есть планы проводить Конституционную реформу и повышать роль партийной системы, то чистка тут необходима под будущее обновление правил игры, к которой допустят ряд вновь созданных партий (возможно 1-2 оппозиционные, но не связанные с Тихановской и США).* * *МИД Германии снова заявил, что Россия несет ответственность за то, что происходит в Белоруссии и она должна способствовать проведению диалога с белорусской оппозицией под эгидой ОБСЕ. Этот сценарий становится все менее вероятным, так как более всего похоже, что выбран курс на трансформацию политической системы Белоруссии сверху, и делать это будет сам Лукашенко (которого сегодня снова в Кремле назвали легитимным президентом Белоруссии) при поддержке РФ. Общаться будут лишь с той частью оппозиции, которая согласится играть по новым правилам. Тех, кто не согласится, ждут уголовные дела, депортация на Украину или Польшу или же в лучшем для них случае, выдавливание в политический маргинес в обновленной политической системе, которая может быть сформирована в 2021-м году, если с Батькой до этого времени не произойдет каких-либо форс-мажоров и он удержит ситуацию под контролем.Сам Лукашенко по этому поводу заявляет: "Мы выборы провели, результат получили. На этом точка".Борис Рожин