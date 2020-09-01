Синоптики прогнозируют днем 17 сентября в ЛНР до 29 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 17 сентября будет колебаться от 7 градусов выше нуля ночью до 29 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 16 сентября до 21:00 17 сентября на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 24-29 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 8-10 градусов выше нуля, днем – 27-29 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 10-12 градусов ночью и 25-27 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 9-11 градусов тепла ночью до плюс 26-28 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 17 сентября метеорологи отмечали в 1934 году – плюс 3,6 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1994 году и составляла плюс 32,4 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 17 сентября – 05:32, время захода – 19:00. Продолжительность светового дня составит 13 часов 28 минут.

По предварительному прогнозу, днем 18-19 сентября ожидается прохождение холодного арктического фронта, температурный фон понизится на 4-6 градусов.

16 сентября — Луганск