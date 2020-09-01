В ДНР заявили, что Киев отказался контролировать перемирие в Донбассе

"Сегодня Украина дезавуировала эту договоренность, разрушив тем самым весь набор дополнительных мер, превратив сами согласованные меры в чисто декларативный документ, без какого бы то ни было механизма контроля исполнения. Мы внесли предложение о повторном согласовании мер по усилению режима прекращения огня. Сожалеем о позиции украинской стороны, из-за которой весь пакет мер придется согласовывать заново", — заключили в ведомстве.

"Киев снова отказался от совместной инспекции. Заявленная позиция Украины только подтверждает наличие нарушений с ее стороны", — заявил он журналистам.

Фото: РИА НовостиКиев саботировал принятые контактной группой дополнительные меры перемирия в Донбассе, заявили в пресс-службе МИД Донецкой Народной Республики, передает РИА Новости.Там пояснили, что Украина отказалась ввести в действие согласованный 22 июля механизм реагирования на нарушения.В ведомстве напомнили, что в его рамках стороны должны взаимодействовать "всеми доступными способами, включая совместное рассмотрение нарушений и совместные инспекции".В свою очередь, полпред России в контактной группе Борис Грызлов подтвердил, что Украина дезавуировала меры по усилению режима прекращения огня.Полпред подчеркнул также, что украинская сторона не выполняет политический блок Минских соглашений и в результате "продолжает отталкивать от себя Донбасс".Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Они вводят полный запрет на ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательные и разведывательно-диверсионные действия. Кроме того, предусматривается дисциплинарная ответственность за нарушение режима прекращения огня.Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.