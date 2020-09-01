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В районе Счастья днем очевидцы зафикисировали взрыв

bot Вчера, 22:0020Новости
В районе Счастья днем очевидцы зафикисировали взрыв
Представительство Луганска в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировало взрыв на позициях киевских силовиков в районе Счастья. Об этом сообщили в Представительстве.
«В 14:35 на позициях ВФУ вблизи населенного пункта Счастье зафиксирован один взрыв», — говорится в сообщении.
По информации, которой располагают в Луганске, взрыв в районе Счастья произошел в ходе дооборудования позиций киевских силовиков.
«По предварительной информации, в ходе дооборудования позиций на участке проведения работ произошел взрыв не установленного взрывного устройства. Информация о количестве пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.
Новости Региона - Сегодня, 21:35 99

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