Луганские красавицы победили в конкурсе «Красавица России — 2020». ФОТО
Победительницы конкурса красоты «Мисс Луганск — 2020» стали лучшими в своих возрастных категориях на конкурсе «Красавица России — 2020» в Москве.
Об этом сообщила пресс-служба администрации Луганска.
«Обладательница титула «Юная мисс Луганск — 2020» Алина Захарова в Москве завоевала титул «Юная мисс Россия», а «Мисс Луганск — 2020» Виктория Захарова выиграла гран-при конкурса «Красавица России — 2020», — говорится в сообщении.
Организатор конкурса «Мисс Луганск — 2020» Юлия Байрамова уточнила, что девушки не родственницы, а просто однофамилицы, а также выразила благодарность торговой марке «Ключевая» за помощь в организации поездки в столицу России.
Напомним, финал конкурса красоты «Мисс Луганск — 2020» состоялся в столичном Дворце культуры имени Ленина 12 сентября и был приурочен к празднованию Дня города.
Культура - Сегодня, 20:21 146
Об этом сообщила пресс-служба администрации Луганска.
«Обладательница титула «Юная мисс Луганск — 2020» Алина Захарова в Москве завоевала титул «Юная мисс Россия», а «Мисс Луганск — 2020» Виктория Захарова выиграла гран-при конкурса «Красавица России — 2020», — говорится в сообщении.
Организатор конкурса «Мисс Луганск — 2020» Юлия Байрамова уточнила, что девушки не родственницы, а просто однофамилицы, а также выразила благодарность торговой марке «Ключевая» за помощь в организации поездки в столицу России.
Напомним, финал конкурса красоты «Мисс Луганск — 2020» состоялся в столичном Дворце культуры имени Ленина 12 сентября и был приурочен к празднованию Дня города.
Культура - Сегодня, 20:21 146
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