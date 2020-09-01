Обмен пленными не состоится до пересмотра Верховной радой постановления о выборах – Кобцева

Обмен удерживаемыми лицами не представляется возможным до приведения в соответствие Минским соглашениям постановления Верховной рады о местных выборах. Об этом сообщила представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории ЛНР и ДНР. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории Донбасса."Проведение обмена не возможно без приведения в соответствие Минским соглашениям постановления Верховной Рады о местных выборах. В рамках чего мы будем проводить обмен пленными, если это постановление перечеркивает Минские соглашения? Это является тем камнем преткновения, который не позволяет дальше двигаться в переговорном процессе", - сказала Кобцева.Она пояснила, что это постановление "идет вразрез с Минскими соглашениями" и является "глобальной проблемой" переговорного процесса.Кобцева отметила, что Украина должна внести изменения в постановление Верховной Рады и привести его в соответствие Минским соглашениям или "публично сделать заявление, что не будет выполнять Минские соглашения"."Минские договоренности – это единый комплекс мероприятий и вырвать из этого комплекса мероприятий, например, "обмен пленными" - это просто невозможно… И здесь мы видим со стороны Украины двойные стандарты: публично заявляют, что выполняют Минские соглашения, а сами делают совершенно противоположное", - сказала представитель Республики в гуманитарной подгруппе.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам и вопросам восстановления.16 сентября — Луганск