Навальный и В«Северный поток-2В»

Точку в истории с «отравлением» Алексея Навального нам не удастся поставить еще довольно продолжительное время. Согласитесь, все это затевалось совсем не ради того, чтобы авторы данной постановки не получили с этого дивиденды. Спектакль разыгрывается, и до финала еще далеко.Сегодня депутаты Европейского парламента заявили о своих намерениях призвать государства Евросоюза и Еврокомиссию пересмотреть отношения с Россией и "продолжить ее изоляцию" на международных форумах на фоне ситуации вокруг Алексея Навального, говорится в предложениях по тексту резолюции ЕП.В частности они настаивают на том, чтобы лидеры государств продлили практику неучастия России в саммитах G7 и других мероприятиях, которые ранее проходили с участие представителей Российской Федерации.Бог с ними, с этими саммитами, бог с ним, с этим международным сотрудничеством. Все равно пользы от всего этого России не на грош. Если отбросить то, что обсуждалось громогласно и прислушаться к тому, что говорилось шепотом, то можно понять многое, если не все. Ну а шепотом прозвучал призыв прекратить сотрудничество по "Северному потоку — 2". Казалось бы, что общего между происшествием с российским оппозиционером, по сути которого еще нет никакой ясности, и многомиллиардным проектом, который выгоден не только России, но и Евросоюзу?Впервые о «Новичке», как о боевом отравляющем веществе, заговорили в 2018 году, в контексте инцидента, произошедшего на территории Великобритании с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. И именно тогда Соединенные Штаты Америки голосом официального представителя Госдепа Хизер Науэрт, заявили о необходимости остановки строительства газопровода «Северный поток – 2». Связи между «отравлением» Скрипаля и строительством «Северного потока – 2» никакой, и чтобы оправдать свою позицию представитель США пропела песню об «энергетической безопасности Евросоюза.А теперь следите за руками – в обоих случаях фигурировали граждане России, «российские спецслужбы», «Новичок» и западные эксперты. И в обоих случаях одно из основных требований «Западной коалиции», которое озвучивало США, это остановка строительство российского газопровода. Совпадение? Не думаю. Просто нужно понимать, кто в данной ситуации выгодополучатель. А выгодополучатель от остановки строительства российского газопровода один – Соединенные Штаты Америки. Именно они готовы поставлять в Европу газ через плавучие платформы, как это сейчас происходит с Литвой.В общем, если Алексея Навального и отравили, а я допускаю, что его здоровью действительно нанесли ощутимый ущерб, то за этим стоит отнюдь не Россия, которой от данного «мероприятия» больше убытков, чем выгоды.Алексей Зотье